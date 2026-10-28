Vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất về người chiến sĩ Công an nhân dân

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV trao 35 giải Vàng, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Sau 6 ngày tổ chức tại Hà Nội, tối 27/10, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 đã bế mạc, trao 35 giải Vàng, 65 giải Bạc cùng nhiều giải Đồng và Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa”, Liên hoan thu hút 57 đơn vị tham gia, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an, với 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Các tác phẩm phản ánh sinh động công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nổi bật là phong trào thi đua “Ba nhất”, chuyển đổi số, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, cứu hộ, cứu nạn và những hoạt động giàu tính nhân văn. Đáng chú ý, podcast lần đầu được đưa vào dự thi, cùng sự phát triển của các sản phẩm video trên nền tảng số.

Liên hoan góp phần thúc đẩy đổi mới công tác truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân. Các tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được khai thác, phát sóng trên các kênh truyền hình và phát thanh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ./.