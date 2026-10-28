Giá vàng ngày 28/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Trong phiên giao dịch ngày 27/10 theo giờ địa phương, giá vàng thế giới tăng khoảng 1% nhờ sự hỗ trợ từ việc giá dầu thô sụt giảm. Cùng với đó, giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường, vào lúc 0 giờ 44 phút sáng 28/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.055,14 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp 3.987,14 USD/ounce ghi nhận đầu phiên. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ cũng tăng 0,9%, chốt phiên ở mức 4.074,60 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết giá dầu giảm giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát, từ đó có thể làm giảm bớt lập trường thắt chặt chính sách của Fed. Chuyên gia này đánh giá thị trường hiện đang giao dịch chủ yếu dựa trên các thông tin về tiến trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Giá dầu kỳ hạn đã giảm hơn 1% trong phiên 27/10, song vẫn neo gần mức cao nhất trong nhiều tháng do những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff từ American Gold Exchange, nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, lạm phát sẽ trở thành vấn đề lớn, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây bất lợi cho giá vàng.

Theo một cuộc khảo sát, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá vàng năm 2026 trong quý thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi vào năm 2027.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 54,20 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một năm. Giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.530,75 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2025.

Ngược lại, giá palladium giảm 2,1% xuống 1.027,67 USD/ounce, sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025 vào đầu phiên.

Trên thị trường Việt Nam, sáng sớm 28/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: