Mỹ cân nhắc cho phép thêm dầu diesel Nga vào thị trường toàn cầu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC trong cuộc phỏng vấn hôm 27/10 rằng Mỹ có thể cho phép thêm dầu diesel từ Nga tham gia thị trường toàn cầu, tùy thuộc vào hành động của Moskva.

Ông Wright mô tả việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga hồi đầu tháng này là “một biện pháp khuyến khích” Moskva chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Theo ông, động thái này sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhiên liệu, dù chỉ ở mức hạn chế.

Theo nền tảng theo dõi tàu biển MarineTraffic, tàu chở dầu Talisman mang cờ Nga dự kiến đến bờ Đông nước Mỹ vào ngày 9/11. Một tàu chở dầu khác, mang tên Leruo, đã rời Nga để đi đến “bờ biển Đại Tây Dương” mà không công bố rõ điểm đến là Mỹ.

Ông Wright nói với chương trình “Power Lunch” của CNBC rằng “hoàn toàn có khả năng” sẽ có thêm nhiều tàu chở dầu diesel của Nga khởi hành theo diện được miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ông, “đây là nỗ lực nhằm đưa ra một lợi ích để Nga hướng tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga xuất khẩu 800.000 tấn dầu diesel trong tháng 10 và tháng 11, sau đó xuất khẩu thêm 1 triệu tấn.

Ông Trump đạt được thỏa thuận với ông Putin trong bối cảnh chịu sức ép chính trị phải giảm giá dầu diesel tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11. Giá nhiên liệu đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel trong thỏa thuận Mỹ-Nga sẽ không giúp giá giảm đáng kể, bởi khối lượng các chuyến hàng này khá nhỏ so với tổng nhu cầu toàn cầu, ở mức khoảng 28 triệu thùng mỗi ngày.

Lô hàng đầu tiên từ Nga, với khối lượng 300.000 tấn, tương đương khoảng 75.000 thùng/ngày nếu được phân bổ trong vòng một tháng. Lô hàng thứ hai, với khối lượng 500.000 tấn, tương đương 124.000 thùng/ngày.

Trong năm nay, Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu mà Điện Kremlin thu được từ xuất khẩu năng lượng. Các cuộc tấn công buộc Moskva áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào tháng 7. Điện Kremlin đã nới lỏng một phần lệnh cấm này để thực hiện thỏa thuận giữa hai bên./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định việc nới lỏng trừng phạt năng lượng Nga là hoàn toàn hợp pháp, nhằm tăng nguồn cung dầu mỏ và giảm chi phí nhiên liệu trong nước.