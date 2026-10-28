Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng, nhưng áp lực chi phí sinh hoạt vẫn cao

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ phục hồi trong tháng 10/2026 nhờ những đánh giá tích cực hơn về thị trường lao động và điều kiện kinh doanh, giá xăng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát và chi phí vay vốn cao tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý các hộ gia đình trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo số liệu do tổ chức Conference Board công bố ngày 27/10, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng 7,5 điểm, lên 91,7 điểm trong tháng 10, từ mức 84,2 điểm của tháng trước, trái với dự báo suy giảm của giới phân tích.

Chỉ số đánh giá tình hình hiện tại tăng lên 120,4 điểm, trong khi chỉ số triển vọng ngắn hạn đạt 72,6 điểm.

Tuy nhiên, Conference Board nhận định niềm tin vẫn nằm trong xu hướng giảm kéo dài nhiều năm, khi người tiêu dùng tiếp tục lo ngại giá cả và sức mua suy yếu.

Mức tăng trong tháng 10 diễn ra sau khi chỉ số niềm tin tháng 9 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014. Dù giá xăng đã giảm nhẹ so với tháng trước, mặt bằng giá nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Conference Board cũng ghi nhận người tiêu dùng dự kiến cắt giảm chi tiêu cho hàng hóa lâu bền và một số dịch vụ trong sáu tháng tới.

Ông Ben Ayers, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Nationwide, nhận định thị trường lao động tiếp tục là yếu tố hỗ trợ hoạt động tiêu dùng. Theo ông, mặc dù các chỉ số khảo sát về tâm lý người dân vẫn tương đối yếu, các hộ gia đình Mỹ vẫn duy trì mức chi tiêu ổn định.

Xét theo nhóm dân cư, trong sáu tháng gần đây, người tiêu dùng dưới 35 tuổi và những người có thu nhập từ 100.000 USD/năm trở lên thể hiện mức độ lạc quan cao hơn.

Trong tháng 10, niềm tin tiêu dùng cải thiện ở tất cả các nhóm có xu hướng chính trị khác nhau, trong đó mức tăng nổi bật nhất thuộc về nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, khảo sát riêng của Đại học Michigan công bố ngày 23/10 cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10 chỉ đạt 48 điểm, gần mức thấp kỷ lục và giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo CNN, giá xăng thông thường trung bình trên toàn quốc ở mức khoảng 4,29 USD/gallon, cao hơn khoảng 40% so với một năm trước; giá dầu diesel đạt khoảng 6,32 USD/gallon. Những số liệu này cho thấy người tiêu dùng vẫn chịu sức ép lớn từ chi phí năng lượng.

Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 3,4% trong tháng 8.

Riêng giá xăng tăng 9,1% trong tháng 9, góp phần đáng kể vào mức tăng chung của CPI. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chi trả của các hộ gia đình.

Chi phí thực phẩm và nhiên liệu đang là mối quan tâm lớn của cử tri tại các khu vực bầu cử cạnh tranh trước ngày 3/11. Tuy nhiên, tác động của áp lực kinh tế đối với lựa chọn của cử tri chưa đồng nhất: một số người cân nhắc thay đổi sự ủng hộ vì chi phí sinh hoạt, trong khi những người khác vẫn giữ nguyên lựa chọn chính trị trước đây.

Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số cho thấy mức phục hồi của niềm tin trong tháng 10 chưa đồng nghĩa với việc những lo ngại kinh tế đã được giải quyết.

Giá nhiên liệu, lạm phát và sức mua tiếp tục là những vấn đề đáng chú ý đối với người tiêu dùng Mỹ cũng như các đảng phái trong giai đoạn cuối trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dù vậy, việc niềm tin tiêu dùng phục hồi trong tháng 10 được xem là tín hiệu tích cực đối với triển vọng chi tiêu hộ gia đình, một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà phục hồi vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát, lãi suất và thị trường việc làm trong những tháng cuối năm./.

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều thách thức trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 5/2026 và vượt tốc độ tăng lương trong 6 tháng liên tiếp.