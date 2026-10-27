Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quảng Ngãi ra thời hạn hoàn thành cài đặt eCDT

Sáng 27/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hoàn thành việc cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT) trước ngày 10/11, đồng thời siết chặt quản lý 24/24h đối với nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4.818 tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), có đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID).

Cụ thể, đã bổ sung thông tin về số căn cước công dân, số điện thoại của chủ tàu cá trên phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức rà soát, làm sạch dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishbase và hệ thống quản lý tàu cá của Biên phòng về dữ liệu xuất nhập bến trên hệ thống.

Chi cục Thủy sản-Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã cập nhật thông tin tàu cá trên VNFishbase nhằm làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu nhằm đảm bảo các hệ thống liên quan đến tàu cá hoạt động thông suốt trên phần mềm quản lý dùng chung trên toàn quốc.

Các địa phương triển khai thực hiện lập và thường xuyên cập nhật danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phân công cơ quan, đơn vị và cá nhân quản lý từng tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, các trạm kiểm soát biên phòng đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm chứng đảm bảo không cho xuất bến khi tàu cá chưa đủ điều kiện và xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm...

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Thừa nhận những nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương nhưng ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cũng chỉ ra những hạn chế trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định về công tác chỉ đạo điều hành, việc xử phạt vi phạm hành chính còn tồn đọng...

Công tác quản lý các tàu có nguy cơ cao, còn tiềm ẩn, khó quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc đâu đó vẫn còn hình thức; việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chưa thực sự được quan tâm đúng mức...

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian đến, các sở, ngành, địa phương phải xác định việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đây là việc làm thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; trước ngày 10/11 phải hoàn thành cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT).

Ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu: "Địa phương phải chịu trách nhiệm quản lý toàn diện tàu cá thuộc địa phương, trong đó lưu ý các tàu có nguy cơ cao. Địa phương thành lập và tổ chức quản lý các điểm cá tạm thời. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai nhanh để có ứng dụng theo dõi 24/24 đối với các tàu có nguy cơ cao; theo dõi công tác quản lý các tàu có trên địa bàn tỉnh. Chúng ta phải có công cụ riêng để quản lý, quản lý chi tiết."

Ngư dân Quảng Ngãi đóng mới cải hoán tàu cá tái cơ cấu đội tàu theo hướng hiện đại. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết Trung tâm chuyển đổi số hoàn thành xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý tàu cá có nguy cơ cao. Hiện phần mềm này đã nhập toàn bộ dữ liệu tàu cá về phần mềm và thời gian tới hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị có liên quan sử dụng.

Với phần mềm này, các địa phương cập nhật dữ liệu trên hệ thống này, hệ thống sẽ tự tổng hợp số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi. Phần mềm sẽ được quản lý trên hệ thống và ứng dụng trên điện thoại di động.

Hiện tỉnh đang đẩy nhanh việc cài đặt hệ thống giám sát (VMS) trên tàu cá 15m trở lên. Việc cài đặt đã đạt tỷ lệ hơn 98% số tàu và dự kiến việc cài thiết bị VMS trên tàu cá sẽ sớm hoàn thành.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tổ chức thi hành ngay các quyết định xử phạt hành chính, chậm nhất trong tháng 11 phải có đủ hồ sơ pháp lý với các trường hợp chưa xử lý.

Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh, phải quyết liệt, nghiêm túc, tuyệt đối không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi, trong đó lưu ý tàu có nguy cơ cao, kể cả các tàu có tiềm ẩn cũng đưa vào danh sách theo dõi./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Tuyên truyền là “mũi nhọn” để thay đổi nhận thức từ gốc Sự kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, ứng dụng công nghệ số và kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá đang góp phần đưa các quy định chống khai thác IUU tại Cà Mau đi vào thực tiễn.