Chi phí nhập khẩu LNG toàn cầu tăng 39 tỷ USD do xung đột tại Trung Đông

Theo công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, các nước nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên thế giới dự kiến phải chi thêm ít nhất 39 tỷ USD trong năm 2026, nâng tổng chi phí lên 256,3 tỷ USD, tăng 18% so với dự báo trước khi xảy ra xung đột ở Trung Đông.

Chi phí tăng dù lượng LNG nhập khẩu giảm 60,7 triệu tấn. Nguyên nhân là do nguồn cung từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, buộc các nước phải tìm nguồn thay thế với giá cao hơn.

Châu Âu chịu tác động nặng nề nhất với chi phí nhập khẩu LNG tăng ít nhất 12 tỷ USD, dù nhu cầu giảm 24 triệu tấn. Nguyên nhân là do khu vực này mua khoảng 65% lượng LNG trên thị trường giao ngay, nơi giá cả biến động mạnh.

Trong khi đó, chi phí nhập khẩu LNG tại Đông Á chỉ tăng 9,7%. Theo Rystad Energy, nguyên nhân là do khu vực này có nguồn cung đa dạng và 82% hợp đồng LNG dài hạn được tính theo giá dầu. Nhờ vậy, Đông Á ít bị ảnh hưởng hơn khi giá LNG trên thị trường giao ngay tăng mạnh.

Chuyên gia Christoph Halser của Rystad Energy cho rằng an ninh năng lượng không chỉ phụ thuộc vào giá cả mà còn ở khả năng bảo đảm nguồn cung. Vì vậy, các nước nhập khẩu cần đa dạng hóa nguồn cung, tuyến vận chuyển và các hợp đồng mua bán để giảm bớt rủi ro khi xảy ra gián đoạn do biến động địa chính trị.

LNG từ Mỹ có thể giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhu cầu khí đốt trong nước tăng cùng với hoạt động xuất khẩu LNG có thể khiến giá khí đốt tại Mỹ tăng cao./.

Nguồn cung LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm nay Các nhà phân tích cho biết thị trường LNG sẽ chuyển từ tình trạng thắt chặt sang dồi dào nguồn cung, ngay cả khi nhu cầu trong mùa Đông và dự trữ gia tăng, đặc biệt là ở châu Âu.