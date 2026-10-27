Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tắm khoáng nóng với Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tại Diễn đàn về du lịch tắm khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển tại thành phố Guelma của Algeria khai mạc ngày 26/10, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long đã chia sẻ với bạn bè các nước về những kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển du lịch nói chung và loại hình du lịch tắm khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển nói riêng.

Trước đông đảo các chuyên gia, nhà đầu tư, đại diện các cơ sở tắm khoáng nóng ở Algeria, bác sĩ chuyên ngành, đại diện chính quyền địa phương và các bộ, ngành cùng một số nhà ngoại giao đang công tác tại Algeria, Đại sứ Vũ Duy Long cho biết Việt Nam đã quy hoạch các nguồn khoáng nóng và vùng biển thành Tổ hợp Nghỉ dưỡng-Trị liệu-Khách sạn-Bất động sản khép kín, biến khoáng nóng tự nhiên thành điểm nhấn thu hút du khách quanh năm, đặc biệt xóa bỏ tính “mùa vụ” trong du lịch.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới – đặc biệt là Nhật Bản về công nghệ lọc khoáng tuần hoàn khép kín và quy chuẩn Onsen, cũng như các chuyên gia châu Âu về quản lý trong lĩnh vực vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Song song với khoáng nóng, Việt Nam đã phát triển trọn vẹn chuỗi sản phẩm: từ du lịch di sản (Vịnh Hạ Long, Hang động Phong Nha), du lịch biển đảo (Phú Quốc, Nha Trang) đến du lịch sinh thái sông nước và văn hóa ẩm thực.

Sự đa dạng này giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đại sứ Vũ Duy Long nhấn mạnh nhờ chiến lược nâng tầm tài nguyên đúng đắn, ngành du lịch Việt Nam đã gặt hái những kết quả hết sức cụ thể: với tổng doanh thu trên 30 tỷ USD mỗi năm, ngành du lịch đóng góp trực tiếp từ 8%- 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta.

Đại sứ Vũ Duy Long phát biểu tại Diễn đàn du lịch tắm khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển ở Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đại sứ cho rằng sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân đã tạo nên những dự án biểu tượng như Yoko Onsen Quang Hanh hay Da Nang Mikazuki… Các tổ hợp này không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp từ 15-25 triệu USD mỗi năm, mà còn tạo ra cú hích bứt phá cho bất động sản nghỉ dưỡng.

Nhân dịp này, Đại sứ đã trân trọng mời đại diện Bộ Du lịch và Thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội và doanh nghiệp Algeria sang thăm Việt Nam để trực tiếp khảo sát và trải nghiệm thực tế các mô hình Onsen khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ cam kết sẵn sàng làm cầu kết nối các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành hai nước và hỗ trợ tối đa về thủ tục thị thực cho các đoàn công tác, doanh nghiệp và tour du lịch Algeria.

Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự diễn đàn đã xem phim tài liệu về hoạt động khai thác và phát triển du lịch tắm khoáng nóng tại Algeria, đồng thời tham dự nhiều phiên thảo luận về các chủ đề như hiện đại hóa các khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch suối khoáng nóng; cũng như việc đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện triển khai những dự án kết hợp trị liệu tự nhiên, giải trí và nghỉ dưỡng.

Các quan chức tham quan một số gian hàng giới thiệu sản phẩm bên lề Diễn đàn. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Algeria, bà Houria Meddahi nhấn mạnh tầm quan trọng của loại hình du lịch này trong việc đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia, tạo việc làm và thu hút đầu tư.

Bà cho rằng việc tổ chức Diễn đàn là một bước tiến quan trọng nhằm củng cố vị thế của du lịch tắm khoáng nóng trong bức tranh du lịch quốc gia và phát huy các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Algeria. Mục tiêu của Diễn đàn là biến những tài nguyên này thành đòn bẩy đa dạng hóa nền kinh tế, tạo việc làm và thu hút đầu tư. Theo Bộ trưởng, Algeria sở hữu tiềm năng thiên nhiên và khoáng nóng rất lớn, với 282 nguồn khoáng nóng trải dài trên 40 tỉnh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và các ý tưởng về việc đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm việc tại các cơ sở tắm suối khoáng nóng; tiếp thị và quảng bá loại hình du lịch có ý nghĩa chiến lược này ở cả thị trường Algeria và quốc tế./.

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