Sơn La: Mộc Châu vào mùa hồng chín, sắc vàng níu chân du khách

Khi những cơn gió Thu dịu dàng ghé qua cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), những vườn hồng ngâm bắt đầu khoác lên mình sắc vàng cam rực rỡ. Từng chùm quả chín đung đưa trên cành, nổi bật giữa màu xanh của tán lá và ánh nắng trong trẻo, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, những vườn hồng còn trở thành điểm hẹn được nhiều du khách yêu thích, góp thêm nét riêng cho mùa Thu trên cao nguyên.

Mộc Châu mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác biệt. Nếu mùa Xuân được nhớ đến với sắc trắng tinh khôi của hoa mận, mùa Hè xanh mướt những đồi chè trải dài, thì mùa Thu lại quyến rũ bởi màu vàng cam của những vườn hồng trĩu quả. Vẻ đẹp ấy không quá rực rỡ hay cầu kỳ mà hiện lên từ những cành cây nghiêng mình dưới sức nặng của quả chín, những tán lá xanh xen lẫn sắc hồng vàng và từng vệt nắng nhẹ xuyên qua vòm cây.

Trên cung đường từ Nông trường Mộc Châu vào Tân Lập, những khu vườn hồng nối tiếp nhau, tạo nên những khoảng màu nổi bật giữa không gian xanh mát của cao nguyên. Có khu vườn chỉ rộng vài nghìn mét vuông, có nơi trải dài trên diện tích vài hecta, nhưng tất cả đều mang sức hấp dẫn riêng khi bước vào mùa quả chín. Dưới nền trời trong xanh, những chùm hồng lúc lỉu trên cành khiến cảnh sắc trở nên tươi tắn, bình yên, thu hút những người yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.

Trong tiết trời mát mẻ, du khách có thể thong thả dạo bước dưới những tán cây, ngắm nhìn những chùm quả đung đưa theo gió và tận hưởng bầu không khí trong lành. Không cần những tiểu cảnh được sắp đặt công phu, một nhành hồng sai quả, vệt nắng nghiêng trên lối đi hay khoảng trời xanh thấp thoáng sau tán lá cũng đủ tạo nên những khung hình giàu cảm xúc. Sắc vàng cam hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ mang đến vẻ đẹp vừa tươi mới, vừa lãng mạn, khiến mỗi khoảnh khắc ở vườn hồng đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Điều thú vị là sức hút của những khu vườn hôm nay bắt nguồn từ một loại cây vốn đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân địa phương. Trước đây, hồng ngâm chủ yếu được trồng trong vườn nhà để lấy quả, giá trị kinh tế chưa thực sự nổi bật. Khi du lịch trải nghiệm phát triển, nhu cầu tìm kiếm những không gian gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là các điểm chụp ảnh theo mùa, ngày càng tăng, nhiều nhà vườn đã chú trọng chăm sóc, khai thác vẻ đẹp của mùa hồng chín để đón khách.

Từ những khu vườn quen thuộc, hồng ngâm dần trở thành một điểm nhấn mới trong hành trình khám phá Mộc Châu. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, chụp ảnh mà còn có cơ hội cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân vùng cao nguyên. Giữa không gian thoáng đãng, được ngồi nghỉ dưới tán cây, ngắm những chùm quả vàng cam trong nắng hay thong thả lựa chọn một góc vườn đẹp để lưu lại khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm đều mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Những khu vườn cây ăn quả có thể mang lại giá trị vượt ra ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống. Khi được khai thác phù hợp, cảnh quan vườn hồng vừa góp phần quảng bá sản vật địa phương, vừa tạo thêm sản phẩm tham quan, trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là hướng đi giúp người dân đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời làm phong phú thêm các lựa chọn du lịch theo mùa tại Mộc Châu.

Với lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, cao nguyên Mộc Châu có nhiều điều kiện để phát triển những trải nghiệm gắn với đặc trưng từng thời điểm trong năm. Những vườn hồng ngâm có thể trở thành điểm dừng chân bổ sung cho hành trình khám phá vùng đất này, nhất là vào mùa Thu, khi sắc quả chín tạo nên nét riêng khó trộn lẫn.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, việc tổ chức hoạt động tham quan cần đi đôi với bảo vệ cảnh quan, giữ gìn chất lượng dịch vụ và tôn trọng hoạt động sản xuất của nhà vườn. Sự kết nối giữa người trồng hồng, đơn vị lữ hành và các cơ sở dịch vụ cũng sẽ góp phần hình thành những trải nghiệm có tính liên kết, giúp du khách khám phá trọn vẹn hơn vẻ đẹp và sản vật của địa phương.

Mùa Thu Mộc Châu vì thế không chỉ có những đồi chè xanh ngút ngàn hay những tầng mây bảng lảng trên núi rừng, mà còn có sắc vàng cam của những vườn hồng trĩu quả. Mỗi khu vườn mở ra một khoảng không gian bình yên, nơi du khách có thể tạm rời nhịp sống vội vã để tận hưởng thiên nhiên, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và cảm nhận sự giản dị của vùng đất cao nguyên./.

Sơn La: Tà Xùa đưa du lịch trở thành động lực phát triển bền vững Với định hướng phát triển gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc và thu hút đầu tư, xã Tà Xùa kỳ vọng biến du lịch thành động lực tăng trưởng bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.