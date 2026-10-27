Goldman Sachs bội thu với chuỗi thương vụ AI trị giá 210 tỷ USD

Một chuỗi ba siêu thương vụ tài trợ cho trí tuệ nhân tạo (AI) được công bố vào ngày 26/10 đều có một điểm chung mang tên Goldman Sachs Group Inc.

Ngân hàng hàng đầu Phố Wall này đã đồng dẫn dắt đợt phát hành cổ phiếu trị giá 95 tỷ USD của Meta, đảm nhận vai trò đơn vị cấu trúc duy nhất cho thương vụ mua chip 40 tỷ USD của SpaceX, đồng thời giành quyền làm nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO "bom tấn" của Anthropic - sự kiện được dự báo có quy mô không kém đợt niêm yết của SpaceX hồi tháng 6.

Chuỗi siêu thương vụ trị giá ít nhất 210 tỷ USD này là một "mỏ vàng" đối với Goldman Sachs, hứa hẹn mang về cho ngân hàng này hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Việc Goldman Sachs giành được vị thế nòng cốt trong đợt IPO của Anthropic đã khiến không ít người bất ngờ, bởi trước đó Morgan Stanley mới là bên dẫn dắt việc mở rộng hạn mức tín dụng quay vòng cho công ty AI này.

Trong thương vụ SpaceX mua chip của Nvidia được công bố ngày 26/10, Goldman Sachs vừa là đơn vị thiết kế cấu trúc tài trợ, vừa trực tiếp rót vốn thông qua các quỹ quản lý tài sản của mình.

Trước đó, hồi tháng 6, Goldman cũng là nhà bảo lãnh sổ chính trong đợt IPO kỷ lục của SpaceX, mang về 100 triệu USD tiền phí dịch vụ.

Giới tài chính Phố Wall đang chạy đua để tài trợ cho cơn sốt AI. Mặc dù các ngân hàng chưa công bố chi tiết các khoản phí gắn liền trực tiếp với sự bùng nổ của AI, đợt đổ xô tìm kiếm nguồn vốn này đã giúp thúc đẩy bộ phận ngân hàng đầu tư của họ. Năm “đại gia” ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã thu về hơn 19 tỷ USD doanh thu bảo lãnh phát hành trong 9 tháng đầu năm./.

Goldman Sachs khuyến cáo giới đầu tư về đà giảm tốc của thị trường chứng khoán Một trong những yếu tố đáng chú ý là làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh, có thể khiến mọi nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, phải thận trọng.