Đức thúc đẩy hiệp định thương mại tự do quy mô lớn với khu vực Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

Trong chuyến công du châu Á từ ngày 26-30/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do với 12 quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), bao phủ một thị trường rộng lớn với gần 600 triệu dân.

Phát biểu tại Singapore (Xin-ga-po), Thủ tướng Merz, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), nhấn mạnh: “Chúng ta hãy cùng hướng tới một hiệp định liên khu vực quy mô lớn với các thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.”

Thủ tướng Merz cũng ủng hộ việc liên kết các hiệp định mà EU đã ký với từng quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả. Ông nhấn mạnh: “EU đã ký kết hiệp định thương mại tự do với nhiều nước châu Á riêng lẻ, trong đó có Indonesia, Philippines , Ấn Độ, Australia, Malaysia… Tôi không muốn chúng ta dừng lại ở đây.”

CPTPP hình thành năm 2018 nhằm giảm các rào cản thương mại. Hiệp định hiện có 12 thành viên thuộc năm châu lục, gồm Anh, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Theo Thủ tướng Merz, một hiệp định thương mại tự do giữa CPTPP và EU sẽ phản ánh thực tế các chuỗi cung ứng và sản xuất ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau. Hai bên sẽ chiếm hơn 1/3 tổng thương mại toàn cầu. Ông nói thêm: “Về dài hạn, chúng tôi hướng tới một hiệp định thương mại tự do giữa EU và ASEAN.”

Đề xuất của ông Merz nhận được sự đồng tình từ Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài). Sau cuộc gặp với người đứng đầu Chính phủ Đức, ông Wong cho biết nhiều nhà đầu tư, trong đó có các quỹ đầu tư quốc gia của Singapore, tin tưởng rằng Đức và châu Âu sẽ tiếp tục có tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Niềm tin vào môi trường đầu tư tại Đức vẫn không thay đổi, ông nhấn mạnh. Thủ tướng Singapore cũng thông báo nước này sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Đức.

ASEAN hiện có 11 quốc gia thành viên tại châu Á, với tổng dân số gần 700 triệu người.

Việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại không thuộc thẩm quyền riêng của Chính phủ Đức mà do EU chủ trì thay mặt toàn bộ các nước thành viên. EU hiện có 27 quốc gia, với tổng dân số khoảng 480 triệu người./.

Đức: Thủ tướng Merz khẳng định tiếp tục lãnh đạo và thúc đẩy cải cách Ông Merz tuyên bố tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng và Chủ tịch CDU, đồng thời thúc đẩy chương trình cải cách nhằm phục hồi nền kinh tế Đức.