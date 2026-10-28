Địa phương Việt Nam thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại tại Cộng hoà Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hoà Séc, ngày 27/10, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Cộng hoà Séc nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và năng lượng xanh.



Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Cộng hoà Séc phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025.

Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng và lợi thế bổ sung cho nhau.



Theo Đại sứ, Phú Thọ có vị trí quan trọng tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời sở hữu tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tinh thần chủ động hội nhập và những lợi thế sẵn có, tỉnh có thể trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Séc.

Đại sứ đánh giá doanh nghiệp Séc có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, cơ khí, công nghệ, năng lượng, môi trường và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Đây là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác với Phú Thọ.

Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực cũng có thể mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên.



Đại sứ Dương Hoài Nam đồng thời đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Séc. Với sự am hiểu thị trường hai nước, mạng lưới kinh doanh rộng và mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, các doanh nghiệp kiều bào có thể trở thành cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, cung cấp thông tin thị trường và thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa Phú Thọ với các địa phương, doanh nghiệp Séc.



Trao đổi với các doanh nghiệp tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến chính sách đầu tư tại Việt Nam, trong đó có quyền sử dụng đất, tiếp cận thị trường và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là đề xuất hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đại diện công ty Dalu của Cộng hoà Séc đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất khí sinh học (biogas) từ rác thải sinh hoạt và nông nghiệp để phát điện.

Ông Trần Duy Đông cho biết Phú Thọ có nhu cầu xử lý khoảng 2.000 tấn rác thải mỗi ngày và đã quy hoạch một số địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác.

Hiện một doanh nghiệp đang xử lý khoảng 500 tấn rác mỗi ngày để sản xuất điện. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện để công ty Dalu khảo sát thực tế, đánh giá nhu cầu và đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

Theo lãnh đạo tỉnh, các dự án xử lý chất thải kết hợp sản xuất năng lượng có thể được xem xét hưởng chính sách ưu đãi về đất đai và thuế theo quy định. Nếu công nghệ chứng minh được hiệu quả và tính khả thi về kinh tế, mô hình này có thể được nghiên cứu triển khai tại nhiều địa phương khác của Việt Nam.



Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Tùng thuộc Phòng Thương mại Séc cho biết các doanh nghiệp Séc quan tâm đến nhiều lĩnh vực như y tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, an ninh thông tin, bất động sản và xây dựng nhà máy.

Theo ông, cộng đồng người Việt Nam tại Séc, trong đó có các doanh nhân quê Phú Thọ, có thể đóng vai trò cầu nối trong việc tìm kiếm đối tác và thúc đẩy đầu tư.



Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, thay mặt các doanh nghiệp nêu ba vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài, khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam và việc chuyển lợi nhuận về nước. Những nội dung này được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao đổi, giải đáp tại hội nghị.



Về hợp tác địa phương, Thị trưởng thành phố Náchod, ông Jan Birke cho biết ông đã nhiều lần đến thăm Phú Thọ và thành phố Việt Trì. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, hỗ trợ một dự án đầu tư tại Việt Trì do các doanh nhân có quan hệ gắn bó với cả Việt Nam và Cộng hoà Séc chuẩn bị triển khai.

Theo ông, nếu thành công, dự án sẽ tạo thêm cơ sở thực tế để doanh nghiệp Séc tham khảo khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Ông Jan Birke cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ trực tiếp giữa Náchod và Việt Trì, đồng thời trao đổi với lãnh đạo vùng Královéhradecký về khả năng thiết lập hợp tác với tỉnh Phú Thọ.



Hội nghị là dịp để tỉnh Phú Thọ giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư và trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp Séc về các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lâu dài./.

Ngoại giao nhân dân góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần mà CH Séc dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.