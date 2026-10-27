OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 12/2026

Liên minh giữa Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu mỏ cho tháng 12/2026 tại cuộc họp diễn ra vào cuối tuần này, phản ánh định hướng không điều chỉnh chính sách khai thác cho đến năm 2027.

Các nguồn thạo tin cho biết cuộc họp trực tuyến sẽ có sự tham gia của 7 quốc gia thành viên nòng cốt gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman.

Mặc dù các nước Vùng Vịnh đang nỗ lực khôi phục kim ngạch xuất khẩu bị gián đoạn do chiến sự tại Iran, phần lớn các thành viên hiện vẫn khai thác dưới mức hạn ngạch được giao.

Về chính sách cắt giảm, OPEC+ hồi tháng 9/2026 đã hoàn tất lộ trình khôi phục lại phần sản lượng cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày. Đây là khoản sắt giảm được các nước thành viên thống nhất từ năm 2023.

Hiện tại, OPEC+ vẫn đang duy trì một đợt cắt giảm khác với quy mô khoảng 2 triệu thùng/ngày với sự tham gia của hầu hết các quốc gia thành viên. Chương trình này dự kiến kéo dài đến hết năm 2026.

Giới phân tích nhận định OPEC+ sẽ không đưa ra bất kỳ thay đổi nào về hạn ngạch trong quý IV/2026, mà chuyển trọng tâm sang đàm phán chính sách cho năm 2027.

Khối này cần hoàn tất quá trình rà soát năng lực sản xuất thực tế của từng quốc gia thành viên để xác định mức sản lượng cơ sở mới, làm căn cứ phân bổ hạn ngạch và xây dựng lộ trình dỡ bỏ dần các đợt cắt giảm còn lại./.

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