Giá vàng trong nước đồng loạt tăng, SJC lên ngưỡng 143 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (28/10), giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 2 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý, giá vàng SJC cùng đi lên song mức điều chỉnh khác nhau. Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Còn tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 138,5-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng thay đổi khác nhau trong sáng nay. Vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137,6-141,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.047 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.610-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.645-26.025 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.620-26.010 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với phiên trước.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.588-26.033 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD./.

Giá vàng ngày 27/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Sáng 27/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).