Đối thoại giữa các bên liên quan để chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 27/10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin cũng đã xác nhận cuộc điện đàm này.



Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy (hai nước có chung đường biên giới với Nga) cho hay cuộc điện đàm diễn ra “thẳng thắn và thực chất.”

Hai bên cho rằng kết cục của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Phần Lan và Na Uy cũng như của toàn châu Âu.

Do đó, việc chấm dứt xung đột đòi hỏi các cuộc thảo luận trực tiếp giữa các bên liên quan. Tuyên bố nêu rõ cuộc điện đàm được thực hiện dựa trên sự tham vấn với Ukraine, tiếp sau cuộc gặp tại Oslo vào ngày 20/10 giữa Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng tham gia cuộc họp này bằng hình thức trực tuyến.



Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết các bên đã trao đổi quan điểm về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trên cơ sở các cuộc đàm phán diễn ra tại St. Petersburg hôm 21/10 giữa ông Putin và ông Witkoff, cũng như các cuộc tiếp xúc giữa ông Stubb và ông Store với ông Witkoff và ông Zelensky tại Oslo.

Tổng thống Putin đã đưa ra đánh giá về tình hình hiện tại ở Ukraine và nhắc lại nguyên nhân gốc rễ dẫn đến giao tranh. Việc đạt được hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể thực hiện được khi các lợi ích hợp pháp của Nga được xem xét một cách đầy đủ và vô điều kiện. Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo cho hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy về việc bắt đầu một chiến dịch nhân đạo tại Oleshky dưới sự trung gian của Mỹ.



Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực Biển Baltic và Bắc Âu.

Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Na Uy đều tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật hàng hải quốc tế cùng nguyên tắc tự do hàng hải.

Tổng thống Putin cũng đã chỉ ra các chính sách mang tính đối đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều mà ông cho rằng đang dẫn đến việc xung đột tại Ukraine kéo dài.



Ngoài ra, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc qua điện thoại, đồng thời hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất – UAE) vào nửa đầu tháng 11, trong đó đặc biệt hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine sau khi kết thúc hoàn toàn xung đột.



Ngay sau khi có thông tin về cuộc điện đàm nói trên, Tổng thống Ukraine cũng đã trao đổi qua điện thoại với các lãnh đạo Phần Lan và Na Uy về nội dung cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Stubb xác nhận cuộc trao đổi với người đồng cấp Zelensky, đồng thời nhấn mạnh Phần Lan và Na Uy sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cùng các nỗ lực tìm kiếm hòa bình công bằng và bền vững./.

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