NATO tăng cường giám sát Biển Đen sau loạt vụ tấn công tàu hàng

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Romania cho biết Pháp đã điều máy bay tuần tra biển Atlantique 2 tới nước này nhằm giám sát các nguy cơ hàng hải và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Biển Đen, trong bối cảnh 3 tuần qua đã có ít nhất 8 tàu chở hàng bị tấn công gần bờ biển Romania và Bulgaria - đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khoảng 34 thủy thủ được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích.

Máy bay Hải quân Pháp được triển khai tới căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania từ ngày 18/10 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ giám sát khu vực phía Tây Biển Đen đến ngày 6/11.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, hoạt động này nhằm xác định các nguy cơ đối với hàng hải và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Quyết định triển khai máy bay tuần tra được đưa ra sau khi các phi công Romania điều khiển máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) trên vùng biển thuộc lãnh hải Romania hồi đầu tháng này. NATO cũng cho biết sẽ tăng cường triển khai máy bay tuần tra biển, hệ thống radar và UAV tại Biển Đen.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Romania, sự hỗ trợ của NATO và Hải quân Pháp bổ sung cho các biện pháp mà lực lượng hải quân nước này đang triển khai, trong đó có tăng cường tuần tra trên biển bằng tàu, trực thăng và UAV.

Romania đồng thời liên tục cập nhật thông tin về các nguy cơ hàng hải và khuyến nghị tuyến đường di chuyển an toàn cho các tàu thuyền./.

NATO sẵn sàng điều chỉnh thế trận phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết Sau các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen, NATO khẳng định tiếp tục phối hợp với các đồng minh và sẵn sàng điều chỉnh thế trận răn đe, phòng thủ khi cần thiết.