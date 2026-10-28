Du lịch Pháp chuyển hướng phục vụ khách giàu, người dân thu nhập thấp "hụt hơi"

Theo báo Le Monde, ngành du lịch Pháp đang chuyển mạnh sang phân khúc cao cấp, với ngày càng nhiều khách sạn, khu cắm trại và cơ sở nghỉ dưỡng hướng tới những du khách có khả năng chi tiêu lớn. Trong khi đó, giá dịch vụ tăng nhanh hơn lạm phát và thu nhập, khiến nhiều gia đình Pháp, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, ngày càng khó có điều kiện đi nghỉ.

Tại Le Barcarès, miền Nam nước Pháp, một khu nghỉ dưỡng từng phục vụ khách du lịch bình dân đang chuẩn bị nhường chỗ cho tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp của Club Med, với hồ bơi, nhà hàng, khu chăm sóc sức khỏe và nhiều dịch vụ giải trí.

Tại thành phố biển Saint-Malo, một tổ hợp khách sạn 4 và 5 sao cũng đang được xây dựng trên khu đất trước đây là bãi cắm trại công cộng. Hai dự án phản ánh xu hướng những địa điểm nghỉ dưỡng bình dân dần được thay thế bằng các cơ sở cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu lớn hơn.

Theo công ty tư vấn Rydge Conseil, giá trung bình một phòng khách sạn 3 sao tại Pháp tăng từ 82 euro năm 2018 lên 105 euro năm 2025. Riêng tại Paris, mức giá tăng từ 102 lên 141 euro. Tính chung trong bảy năm, giá phòng khách sạn tăng khoảng 30%, thậm chí lên tới 79% đối với phân khúc 5 sao cao cấp.

Dịch vụ cho thuê nhà ở ngắn hạn cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo công ty phân tích dữ liệu AirDNA, giá thuê trung bình các căn hộ du lịch, trong đó có những cơ sở được đăng trên nền tảng Airbnb, tăng từ 89 euro mỗi đêm năm 2019 lên 121 euro vào tháng 9/2026.

Các khoản chi tiêu khác trong kỳ nghỉ cũng tăng đáng kể. Một chiếc bánh hamburger tại chuỗi McDonald's hiện có giá trung bình 6,19 euro, so với 4,05 euro năm 2019. Giá một suất thịt bò bít tết tại nhà hàng tăng từ 16 lên gần 23 euro. Tại khu nghỉ dưỡng Valloire, vé trượt tuyết sáu ngày trong mùa Đông này có giá 279 euro, so với 209 euro trong mùa 2019-2020.

Theo Hiệp hội các khu trượt tuyết Pháp, giá vé trượt tuyết trên toàn quốc đã tăng 134% trong giai đoạn 2000-2025. Tại Disneyland Paris, giá vé vào một công viên dành cho người lớn trong kỳ nghỉ Toussaint lên tới khoảng 105 euro nếu đặt sát ngày, so với 87 euro năm 2019.

Điều đáng lo ngại là giá dịch vụ du lịch tăng nhanh hơn đáng kể so với thu nhập của người dân. Ông Gilles Caire, giảng viên kinh tế tại Đại học Poitiers, đã đối chiếu diễn biến giá dịch vụ du lịch với lạm phát và thu nhập khả dụng của các hộ gia đình trong gần ba thập kỷ.

Kết quả cho thấy trong giai đoạn 1996-2025, giá dịch vụ du lịch tại Pháp nhìn chung tăng nhanh gấp đôi tốc độ lạm phát. Cụ thể, giá thuê nhà nghỉ và cơ sở lưu trú ở nông thôn tăng 154%, dịch vụ cắm trại tăng 144%, các hoạt động vui chơi giải trí tăng 111%, trong khi lạm phát chung chỉ ở mức 58% và thu nhập tăng 99%. Giá dịch vụ nhà hàng truyền thống tăng 88%, còn vận tải đường sắt tăng 76%.

Theo ông Gilles Caire, sức mua dành cho du lịch của người Pháp đã suy giảm rõ rệt. Tình hình càng khó khăn đối với những gia đình có con nhỏ, vốn thường phải tổ chức kỳ nghỉ vào mùa Hè, đặc biệt là tháng 8, khi giá dịch vụ du lịch đạt mức cao nhất trong năm.

Hệ quả là nhiều người Pháp phải lựa chọn những điểm đến gần nhà hơn, rút ngắn thời gian lưu trú hoặc giảm số chuyến đi. Đáng chú ý, cứ 10 người Pháp thì có khoảng 4 người không đi du lịch lần nào trong năm.

Du khách tham quan bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn và nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ông David Lévy, phụ trách thống kê du lịch tại Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee), cho biết tỷ lệ người Pháp đi du lịch có xu hướng giảm nhẹ kể từ sau đại dịch COVID-19, với mức giảm khoảng 1-2 điểm phần trăm mỗi năm.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh tích cực của ngành du lịch Pháp, quốc gia đón nhiều khách quốc tế nhất thế giới, những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi lượng khách nước ngoài có khả năng chi tiêu cao hơn.

Về nguyên nhân khiến giá du lịch leo thang, các doanh nghiệp trong ngành cho rằng họ phải đối mặt với hàng loạt khoản chi phí gia tăng, từ năng lượng, nguyên liệu, vận tải đến tiền lương.

Theo công ty nghiên cứu Food Service Vision, giá thực đơn tại các nhà hàng Pháp đã tăng 34% kể từ năm 2019, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng tới 47%. Các chủ nhà hàng đã phải tự gánh một phần chi phí phát sinh để tránh mất khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch còn phải hoàn trả những khoản vay được Nhà nước bảo lãnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Nhiều khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng cũng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và đáp ứng các tiêu chuẩn mới, khiến chi phí kinh doanh tăng thêm.

Trong lĩnh vực khách sạn, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều chỉnh giá phòng theo nhu cầu thị trường cũng góp phần đẩy giá lên cao. Theo ông Stéphane Botz, phụ trách lĩnh vực khách sạn và bất động sản tại Rydge Conseil, phương thức định giá linh hoạt này có thể giúp các cơ sở lưu trú tăng giá phòng bình quân từ 10% đến 20%.

Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng không phải là nguyên nhân duy nhất. Theo các chuyên gia, ngành du lịch Pháp đang trải qua sự chuyển đổi sâu rộng theo hướng nâng cấp dịch vụ và tập trung vào nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao.

Số liệu của Rydge Conseil cho thấy trong giai đoạn 2018-2025, số phòng khách sạn thuộc phân khúc 1 và 2 sao tại Pháp giảm 28%, trong khi số phòng thuộc phân khúc 4 và 5 sao tăng 32%. Xu hướng này đặc biệt rõ nét tại Paris. Tại các khu cắm trại, những vị trí dựng lều truyền thống ngày càng nhường chỗ cho các căn nhà nghỉ có đầy đủ tiện nghi. Lượng khách tại các cơ sở cao cấp tăng lên, trong khi phân khúc bình dân chứng kiến sự sụt giảm.

Theo ông Nicolas Dayot, Chủ tịch Liên đoàn quốc gia các cơ sở lưu trú ngoài trời, ngay cả các gia đình bình dân cũng ngày càng lựa chọn khu cắm trại 4 sao. Dù phải trả mức giá cao hơn nhiều so với 20 năm trước và không thể đi nghỉ hằng năm, họ vẫn mong muốn được sử dụng những tiện ích như hồ bơi, cầu trượt nước và các hoạt động giải trí dành cho trẻ em.

Tuy nhiên, theo Giáo sư danh dự Rémy Knafou của Đại học Paris-I Panthéon-Sorbonne, việc phát triển dịch vụ cao cấp còn xuất phát từ mục tiêu gia tăng doanh thu mà không nhất thiết phải đón thêm khách. Nhiều điểm đến và doanh nghiệp đang ưu tiên thu hút những du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Chiến lược này cũng gắn với lợi ích bất động sản, bởi giá phòng tăng giúp nâng cao giá trị khách sạn và thu hút thêm vốn đầu tư.

Một địa điểm trượt tuyết tại thị trấn Chamonix, dưới chân đỉnh Mont Blanc. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Xu hướng này kéo theo những hệ lụy xã hội khi các cơ sở cao cấp không chỉ bổ sung mà còn thay thế những địa điểm nghỉ dưỡng bình dân. Theo ông Rémy Knafou, điều đó khiến người có thu nhập cao có thêm lựa chọn, trong khi những người ít tiền dần mất đi cơ hội tiếp cận các kỳ nghỉ phù hợp với khả năng tài chính.

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại dãy Alps là ví dụ điển hình. Khách sạn, nhà hàng và nhà ở ngày càng sang trọng, kéo theo giá cả tăng cao. Theo Viện nghiên cứu G2A, lượng đặt chỗ của khách Pháp cho mùa Đông 2027 giảm 6,6%, trong khi nhu cầu từ khách nước ngoài không đủ bù đắp mức sụt giảm này.

Chuyên gia tư vấn du lịch Jean Pinard nhận định xu hướng phát triển dịch vụ cao cấp hiện nay phần lớn hướng tới khách quốc tế, khiến nhiều người Pháp có thu nhập thấp bị đẩy ra khỏi một số điểm đến và loại hình lưu trú. Trong khi đó, du khách Pháp vẫn đóng góp khoảng hai phần ba tổng chi tiêu du lịch tại nước này. Theo ông, thách thức đối với ngành du lịch Pháp là tìm được sự cân bằng giữa gia tăng doanh thu và duy trì khả năng tiếp cận dịch vụ của đông đảo người dân./.

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