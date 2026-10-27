Khánh Hòa vượt chỉ tiêu khách du lịch cả năm chỉ sau 10 tháng

Chỉ trong 10 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu 18,8 triệu lượt khách của cả năm. Lượng khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng 66,56%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 72.239,7 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 10 tháng năm 2026 tăng 50,84% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ tiêu đón khách cả năm đã được hoàn thành trước thời hạn hai tháng, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến và đà phục hồi, mở rộng của thị trường du lịch.

Riêng tháng 10/2026, Khánh Hòa đón khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 685.000 lượt, tăng 46,53%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 21,06%; công suất phòng bình quân đạt 49,3%.

Tính chung 10 tháng, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 60%. Lượng khách tăng mạnh góp phần thúc đẩy doanh thu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ đi kèm. Đặc biệt, mức tăng 66,56% của thị trường quốc tế cho thấy khách nước ngoài tiếp tục là động lực quan trọng trong cơ cấu tăng trưởng du lịch Khánh Hòa.

Một chính sách được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho việc mở rộng thị trường là miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Theo Nghị quyết số 325 của Chính phủ, chính sách áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027 đối với đoàn từ hai người trở lên tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và nhập cảnh, xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Chính sách miễn thị thực mở thêm cơ hội thu hút khách Trung Quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình phù hợp, kết nối vận chuyển, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến sẽ góp phần chuyển lợi thế về chính sách thành lượng khách thực tế.

Song song với mở rộng thị trường, Khánh Hòa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và phát triển sản phẩm dài hạn. Tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh, xây dựng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 và kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Đề án vận hành mô hình quản lý điểm đến du lịch (DMO) giai đoạn 2027-2030 cũng đang được phối hợp xây dựng nhằm tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả quản lý và quảng bá điểm đến.

Du lịch cộng đồng và du lịch xanh là những hướng phát triển được chú trọng. Khánh Hòa xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, đồng thời công nhận tiêu chuẩn Du lịch xanh cho ba cơ sở lưu trú gồm Champa Island Nha Trang, The Anam và Vinpearl Resort Nha Trang.

Tỉnh cũng đề xuất xây dựng đề án cửa hàng du lịch xanh phục vụ khách quốc tế, hướng tới kết hợp phát triển du lịch với trách nhiệm môi trường.

Chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc tích hợp dữ liệu du lịch lên hệ thống điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước cũng được tăng cường; trong kỳ, Sở tiếp nhận, xử lý 31 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến thẻ hướng dẫn viên và giấy phép lữ hành, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở lưu trú và thẩm định 11 dự án quy hoạch liên quan đến du lịch.

Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với 40 doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn đánh giá, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý 4/2026.

Việc vượt chỉ tiêu lượt khách sớm hơn kế hoạch tạo thêm động lực cho ngành du lịch, song yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú, qua đó chuyển tăng trưởng về lượng thành hiệu quả kinh tế bền vững./.

Khánh Hòa mở rộng cửa đón khách quốc tế, khẳng định vị thế du lịch biển Khánh Hòa phát triển du lịch quốc tế với đa dạng sản phẩm, kết nối hàng không và sự kiện lớn, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển toàn cầu.