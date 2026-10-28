Sức hút mùa Thu đưa điểm đến Việt Nam vào top 4 xu hướng du lịch

Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách “These 15 Destinations are the Biggest 2026 Fall Travel Trends” do Lonely Planet vừa công bố. Bảng xếp hạng ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đối với Việt Nam trong mùa thu, khi thời tiết thuận lợi để khám phá cảnh quan, đời sống và văn hóa ở nhiều vùng miền.

Lonely Planet gợi ý những trải nghiệm trải dài từ dạo phố Hà Nội, khám phá vịnh Hạ Long đến ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín ở vùng núi phía Bắc. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm đô thị và văn hóa địa phương là những điểm khiến Việt Nam hấp dẫn du khách trong thời gian này.

Mùa Thu Hà Nội có tiết trời dịu mát, thích hợp để du khách đi bộ qua những con phố nhỏ, khám phá khu phố cổ và thưởng thức ẩm thực địa phương. Những hàng phở đông khách, nhịp sống trên các con phố và dấu tích kiến trúc lâu đời mang đến trải nghiệm gần gũi với đời sống của người dân Thủ đô.

Rời Hà Nội, vịnh Hạ Long mang đến một hành trình khác với những đảo đá vôi nổi bật giữa làn nước xanh. Theo Lonely Planet, thời tiết và tầm nhìn thuận lợi vào mùa Thu giúp du khách có điều kiện thưởng ngoạn cảnh quan, tham gia các hoạt động trên vịnh và khám phá vùng biển đảo.

Ở miền núi phía Bắc, Sa Pa và Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) bước vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng trên các sườn núi. Đây là thời điểm du khách có thể kết hợp khám phá các cung đường vùng cao, ngắm cảnh và tìm hiểu đời sống của cộng đồng địa phương.

Món Phở bò Hà Nội đã vang danh thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mỗi vùng mang một sắc thái riêng, từ nhịp sống đô thị đến cảnh quan biển và núi. Du khách có thể lựa chọn một điểm đến hoặc kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng chuyến đi, tùy thời gian và sở thích.

Ở phía Nam, thời tiết ấm áp hơn, dù vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa. Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách với nhịp sống sôi động, ẩm thực đường phố và các hoạt động khám phá đô thị. Trong khi đó, tại Hội An, du khách có thể đạp xe qua vùng nông thôn quanh phố cổ, ngắm cảnh và tìm hiểu đời sống địa phương.

Theo Lonely Planet, Việt Nam phù hợp với những hành trình kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm, từ du lịch đô thị, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Các điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà còn bởi những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương.

Danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 được Lonely Planet xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của hãng trong giai đoạn từ ngày 20/8-20/9/2026 so với kỳ trước đó. Vì vậy, thứ hạng phản ánh mức độ quan tâm của độc giả đối với các điểm đến qua dữ liệu đặt mua sách hướng dẫn.

Trong danh sách năm nay, Nhật Bản đứng đầu, nhờ cảnh sắc lá mùa thu và văn hóa ẩm thực. Italy xếp thứ hai với các trải nghiệm ẩm thực theo mùa, cảnh quan và di sản. Thái Lan đứng thứ ba, được chú ý bởi thời tiết thuận lợi vào cuối mùa mưa cùng các lễ hội đặc sắc. Việt Nam đứng thứ tư, tiếp theo là Nam Mỹ ở vị trí thứ năm.

Kết quả này ghi nhận sức hút của Việt Nam trong mùa Thu, khi du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình khác nhau, từ khám phá đô thị, di sản đến cảnh quan thiên nhiên và đời sống vùng miền./.

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)