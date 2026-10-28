Nga khẳng định không trả đũa EU bằng lệnh cấm thị thực

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Moskva sẽ không áp dụng lệnh cấm cấp thị thực đối với công dân châu Âu, ngay cả khi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quy định thị thực đối với công dân Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Ria Novosti đăng tải ngày 28/10, Thứ trưởng Grushko cho biết Nga có thể áp dụng một số hạn chế nhưng không có ý định cấm hoàn toàn việc cấp thị thực cho công dân châu Âu.

Theo nhà ngoại giao này, việc sử dụng thuật ngữ “trả đũa” hoặc “có đi có lại” để mô tả chính sách của Moskva trong vấn đề này là không chính xác.

Trung tuần tháng này, Estonia đã kêu gọi các nước thành viên EU ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cũng gửi thư tới Ủy ban châu Âu, đề nghị áp dụng biện pháp tương tự.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cấm 7 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Anh nhập cảnh, với cáo buộc các công ty của họ cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự được sử dụng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo thông báo, 3 người trong danh sách là lãnh đạo Công ty Rotron Aerospace, đơn vị tham gia phát triển dự án tên lửa tầm xa Brakestop.

Những người còn lại gồm Giám đốc điều hành (CEO) của MGI Engineering, công ty cũng tham gia dự án này; CEO của nhà sản xuất máy bay không người lái Malloy Aeronautics; giám đốc kiêm đồng sáng lập nhà sản xuất máy bay không người lái trinh sát Tekever UK; và Giám đốc công nghệ và thông tin của BAE Systems./.

Điện Kremlin hoan nghênh ý định của EU đối thoại với Nga Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.