Ba Lan giành dự án bảo dưỡng Patriot của Mỹ trị giá 255 triệu USD

Ba Lan sẽ trở thành địa điểm đặt trung tâm bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa Vácsava và Washington.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 27/10, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak thông báo nước này đã vượt qua Đức, Hà Lan và Na Uy trong quá trình lựa chọn địa điểm sau nhiều tháng đàm phán. Bà cho biết đề xuất của Vácsava được đánh giá cao nhất và gọi đây là quyết định mang tính lịch sử.

Hợp đồng xây dựng trung tâm trị giá 255 triệu USD, với quá trình thiết lập dự kiến kéo dài vài tháng. Theo Thứ trưởng Sobkowiak, thỏa thuận cho thấy Mỹ thay đổi cách tiếp cận trong chia sẻ công nghệ và năng lực chuyên môn với các đồng minh. Ba Lan kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng để phát triển năng lực sản xuất tên lửa Patriot trong tương lai.

Là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có đường biên giới giáp Ukraine, Ba Lan giữ vai trò trung tâm hậu cần quan trọng trong hoạt động cung cấp viện trợ quân sự của các đồng minh cho Kiev.

Hệ thống Patriot là một trong những khí tài chủ chốt giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số nước châu Âu sẵn sàng chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ, song vẫn chờ sự chấp thuận của Mỹ.

Các hệ thống Patriot cũng được Mỹ và nhiều đồng minh sử dụng để bảo vệ không phận trước các mối đe dọa tên lửa, trong đó có những nguy cơ liên quan đến căng thẳng và xung đột tại Trung Đông./.

EU cho phép Ukraine dùng khoản vay 90 tỷ euro để mua tên lửa Patriot Liên minh châu Âu EU ngày 8/9 tuyên bố khối này đã nhất trí cho phép Ukraine sử dụng một phần khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) để mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.