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Lãnh tụ tối cao Iran muốn chấm dứt tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình"

Tại cuộc gặp với Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Lãnh tụ Tối cao Cách mạng Hồi giáo Iran Mojtaba Khamenei đã yêu cầu kết thúc chiến tranh và chấm dứt tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình".

Viết Thành
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Lãnh tụ tối cao Iran muốn chấm dứt tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình"
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Lãnh tụ tối cao Iran yêu cầu chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình”.

Nga và Ukraine ấn định ngày kết thúc ngừng bắn tại Oleshky.

Italy bất đồng về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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