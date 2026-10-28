Chính trị

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026

Giải thưởng nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

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Tại Phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo, trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026), ngày 28/10/2026, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Chính phủ Việt Nam đón nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng.

Đây là giải thưởng thường niên, mỗi năm vinh danh một quốc gia, do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn, với sự tham gia của đại diện các tổ chức như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và GSMA.

Giải thưởng nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số; đồng thời, ghi nhận khát vọng đã được hiện thực hóa bằng hành động./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ #Trí tuệ nhân tạo #OECD
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