Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Dominica

Chiều 28/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica do Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư Miguel Mejia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tình cảm sâu sắc cũng như những đóng góp tích cực mà Tổng Bí thư Miguel Mejia dành cho Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong những năm qua. Đặc biệt, Tổng Bí thư Miguel Mejia đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sự hiện diện ngoại giao của Cộng hòa Dominica tại Việt Nam, góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Cộng hòa Dominica trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trân trọng tình cảm của nhân dân Cộng hòa Dominica đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Juan Bosch gieo mầm đã tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và phát triển.

Nhấn mạnh Việt Nam coi hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Dominica, góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nước cũng như giữa các địa phương và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng Bí thư Miguel Mejia tiếp tục phát huy vai trò của Đảng MIU trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện, tạo điều kiện để các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước hoạt động hiệu quả, đóng vai trò cầu nối tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Đánh giá cao đề xuất của Tổng Bí thư Đảng MIU về thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa các địa phương hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước trên nền tảng tin cậy chính trị giữa hai Đảng.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong quá trình đó, Quốc hội Việt Nam tập trung đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế mở rộng hợp tác, đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo và nghị sỹ hai nước, phát huy hiệu quả hoạt động của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị và nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng MIU sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi trở lại thăm Việt Nam, bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa Cộng hòa Dominica và Việt Nam cũng như giữa Đảng MIU và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tầm nhìn phát triển mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Miguel Mejia tin tưởng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Đảng MIU mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy quan hệ song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.../.

Việt Nam và Cộng hòa Dominica thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất CH Dominica Miguel Mejia trao đổi các định hướng tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trên các kênh và lĩnh vực có tiềm năng.