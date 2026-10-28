Tuyên Quang thông qua 14 nghị quyết, tập trung nguồn lực cho phát triển

Sáng 28/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 6, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, ngân sách, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2026; đồng thời thông qua 14 nghị quyết, trong đó phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 là 37.641 người làm việc.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm của 14 dự thảo nghị quyết, nhất là các vấn đề liên quan đến phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công, cần rà soát kỹ danh mục dự án, nguồn vốn, tổng mức đầu tư, mức vốn phân bổ và tính khả thi của phương án điều chỉnh, bảo đảm thống nhất số liệu, đúng quy định pháp luật. Về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc và giao biên chế năm 2026 phải xác định rõ đối tượng, phạm vi áp dụng, tiêu chí phân bổ, phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh những nội dung đủ căn cứ cần được quyết định kịp thời; các vấn đề còn ý kiến khác nhau phải được giải trình rõ ràng, bảo đảm nghị quyết khi ban hành có tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét, thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Trong đó có các nghị quyết về phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 và phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (đợt 2); Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 (đợt 2); Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng...

Quy định giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và tổng biên chế cán bộ, công chức thuộc chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2026 cùng với một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổng số biên chế cán bộ, công chức thuộc chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 là 6.261 biên chế. Trong đó biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh là 1.877 biên chế. Tổng số biên chế cán bộ, công chức thuộc chính quyền địa phương cấp xã là 4.384 biên chế.

Kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai 14 nghị quyết được thông qua, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và phát huy hiệu quả nguồn lực.

Đối với chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp tổ chức, cần rà soát chính xác đối tượng, thực hiện chi trả kịp thời, công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, đúng quy định. Việc thực hiện mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường phải đúng mục đích, định mức, phù hợp khả năng ngân sách, gắn với yêu cầu tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương giao dự toán chi tiết, phân bổ vốn đúng mục tiêu, không trùng lặp đối tượng, nội dung; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán, tránh lãng phí nguồn lực. Các sở, ngành, địa phương, nhất là chủ đầu tư có kế hoạch vốn lớn tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,17%. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân các cấp cụ thể hóa định hướng giám sát nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, quản lý nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành và địa phương cần thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm”; tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm nay./.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.