Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã có nhiều cố gắng, kinh tế tiếp tục tăng tốc. GRDP 9 tháng tăng 9,06%, riêng quý 3 tăng 9,86%.

Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Kịch bản điều hành phấn đấu GRDP quý 4 tăng 12,3%, cả năm tăng 10,2%.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, phát triển nhà ở xã hội, tạo việc làm mới; các chính sách hỗ trợ học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng ưu đãi được triển khai, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, duy trì sinh kế và ổn định cuộc sống. Thành phố đã tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài về giải quyết ùn tắc giao thông, khắc phục ngập úng; xử lý ô nhiễm môi trường; bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng thành phố không ma túy.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố; đặc biệt, trân trọng những cán bộ trực tiếp xử lý công việc ở cơ sở, người lao động bền bỉ trong sản xuất và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, giữ việc làm trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ bối cảnh thế giới biến động nhanh, rộng, có vấn đề ngoài dự báo, tác động trực tiếp và ngay lập tức đến Thành phố Hồ Chí Minh thông qua sụt giảm đơn hàng, chi phí kinh doanh, lãi suất, tỷ giá, dòng vốn đầu tư... Đồng thời, làn sóng AI, tự động hóa và các chuẩn mực môi trường mới đang thay đổi toàn diện lợi thế cạnh tranh. Thành phố phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho năm 2027, song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý, điểm nghẽn của từng hồ sơ; chủ động quyết định việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cụ thể việc vượt thẩm quyền. Các bên liên quan củng cố bộ máy chính quyền hai cấp, ưu tiên nguồn lực cho xã, phường áp lực cao; triệt để khai thác dữ liệu số để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027, thành phố cần dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm 2026.

Với đầu tư công, theo sát tiến độ, vật liệu, thanh toán và kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai. Thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý tài sản công, khai thác nguồn thu từ đất gắn chặt với quy hoạch lâu dài. Đồng thời, thành phố hoàn thiện ngay thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục.

Thành phố cần đối thoại sâu, thực chất với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể; theo sát các dự án tồn đọng sau xử lý pháp lý, kiên quyết xử lý dự án ngâm do nhà đầu tư kém năng lực; với FDI cần chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa.

Riêng Trung tâm tài chính quốc tế trước hết cần phải giải quyết được bài toán huy động vốn cho Việt Nam, nhất là cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết, tái quy hoạch không gian Thành phố sau sáp nhập theo chuẩn chức năng (dịch vụ, tài chính, công nghiệp, logistics), mạnh dạn chọn bỏ các cấu phần không còn phù hợp, trùng lặp sau hợp nhất; đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức (xe buýt, đi bộ) và phát triển mô hình kinh tế quanh nhà ga (TOD); giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước; chủ động phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng thông qua cơ chế đầu mối chuyên trách.

Thành phố cần tập trung khoa học, công nghệ vào nâng năng suất và phát triển năng lực doanh nghiệp; gắn kết trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, logistics, y tế, tài chính, quản trị đô thị, ưu tiên lĩnh vực Thành phố có nhu cầu lớn, lợi thế phát triển.

Thành phố hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về cải tiến quy trình, quản lý chất lượng, tiết kiệm năng lượng, sử dụng dữ liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng, giúp doanh nghiệp tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ; chuẩn bị nhân lực đi trước một bước, gắn đào tạo lại, nâng kỹ năng với nhu cầu doanh nghiệp; thu hút, sử dụng chuyên gia theo năng lực, đóng góp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, học hành, y tế đến môi trường sống an toàn; tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả cho công nhân, người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu.

Thành phố nâng chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận tiện; ưu tiên trường lớp tại nơi dân số tăng nhanh, ở đâu có học sinh, ở đó phải bảo đảm trường lớp và giáo viên, không để các cháu bị từ chối vì thiếu điều kiện tiếp nhận. Các bên liên quan theo sát, hỗ trợ lao động có nguy cơ mất việc, nhất là người lớn tuổi, thiếu kỹ năng; đặc biệt quan tâm thanh niên “ba không” (không việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo nghề).

Thành phố cần tiếp tục xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm, an toàn thực phẩm; kiểm tra phải rõ kết quả, tồn tại và trách nhiệm khắc phục; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức và quản lý phù hợp.

Thành phố chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá, an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, an toàn, lành mạnh.

Về xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, đủ năng lực lãnh đạo và trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm làm đúng thẩm quyền.

Thành phố bảo vệ người làm đúng, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi trục lợi, nhũng nhiễu, né tránh gây đình trệ. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm đánh giá việc triển khai hệ thống các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025 và 2026.

Các ban, bộ, ngành chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị, thống nhất hướng dẫn những vấn đề còn cách hiểu khác nhau, xử lý các công việc liên ngành, liên vùng; tổng kết mô hình hiệu quả để hoàn thiện chính sách chung.

Sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ hơn ưu tiên cuối năm và các điều kiện chuẩn bị cho năm 2027; kiểm tra sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm để bảo đảm kết quả./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Chiều 28/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.