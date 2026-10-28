Hà Nội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính với Phú Thọ

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, bổ sung vào địa giới hành chính xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Tổng diện tích đề xuất điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Cụ thể, xã Thịnh Minh chuyển 2.171,15ha và 1.057 người thuộc 243 hộ; xã Lương Sơn chuyển 742,32ha; phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91ha.

Theo phương án, xã Ba Vì tiếp nhận 1.338ha và toàn bộ số dân thuộc diện điều chỉnh; xã Yên Xuân tiếp nhận 2.668,38ha. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới, không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan. Mục tiêu là điều chỉnh địa bàn quản lý, bảo đảm phục vụ người dân và thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố quản lý, song còn 2.529,38ha nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh địa giới sẽ góp phần thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý vườn quốc gia; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Phương án cũng hướng tới tổ chức vùng đệm phù hợp, tăng cường quản lý đất đai, hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 126 xã, phường về Đề án. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, có 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình.

Trong quá trình hoàn thiện Đề án, yêu cầu đặt ra là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại khu vực chuyển giao. Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ việc điều chỉnh địa giới đối với 243 hộ với 1.057 người từ xã Thịnh Minh về xã Ba Vì chỉ làm thay đổi địa bàn quản lý hành chính, không đồng nghĩa với việc người dân phải di dời, tái định cư.

Hoạt động giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ công thiết yếu phải được duy trì liên tục. Giấy tờ đã cấp hợp pháp tiếp tục có giá trị theo quy định; việc cập nhật địa chỉ hành chính được thực hiện theo lộ trình, không yêu cầu đổi giấy tờ đồng loạt khi pháp luật không bắt buộc.

Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án; thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới và hồ sơ theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước, bảo đảm quá trình chuyển tiếp thông suốt.

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thể hiện ý kiến đối với Đề án, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Việc điều chỉnh địa giới được tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về nội dung này có hiệu lực./.

Hơn 97% hộ dân ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội Phú Thọ lấy ý kiến 984.391 hộ về đề án điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội; 97,1% tổng số hộ toàn tỉnh đồng ý với phương án được đề xuất.