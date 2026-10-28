Hơn 97% hộ dân ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 984.391 hộ tham gia lấy ý kiến trên tổng số 1.006.906 hộ, đạt 97,76%.

Tổng số phiếu phát ra và thu về đều là 984.391 phiếu. Qua kiểm tra, phân loại, có 983.994 phiếu hợp lệ và 397 phiếu không hợp lệ.

Kết quả, có 977.701 hộ đồng ý với phương án điều chỉnh địa giới, chiếm 97,1% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; 6.293 hộ không đồng ý, chiếm 0,62%.

Để tổ chức lấy ý kiến, tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và lấy ý kiến nhân dân; đồng thời phối hợp với thành phố Hà Nội xây dựng Đề án. Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, mẫu phiếu, biểu mẫu, hồ sơ và quy trình thực hiện.

Tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân xã, phường thành lập các tổ lấy ý kiến theo thôn, tổ dân phố hoặc địa bàn phù hợp; rà soát danh sách hộ gia đình, phối hợp với lực lượng Công an xác định hộ thực tế, bảo đảm mỗi hộ được ghi nhận một lần. Dự thảo Đề án, bản tóm tắt và các tài liệu liên quan được công khai theo quy định để người dân tìm hiểu trước khi tham gia ý kiến.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hội nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cuộc họp tại thôn, tổ dân phố, hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông chính thống. Các địa phương đồng thời nắm bắt dư luận, tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến, các địa phương kiểm tra, tổng hợp phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả theo quy định.

Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn tổ chức kỳ họp xem xét cho ý kiến về Đề án; các xã, phường còn lại gửi báo cáo kết quả đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, quá trình lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật, làm cơ sở tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo trình tự quy định./.

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