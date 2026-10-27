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Cộng đồng người Việt tại Lào chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định việc phổ biến các quy định của pháp luật nước sở tại là cần thiết, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Xuân Tú – Văn Phiên
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều ngày 27/10, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Cơ quan đại diện Công an tại Việt Nam tại Lào và Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự hội nghị, về phía Lào có Đại tá Thongkhan Sisouphanthong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane; cùng các du học sinh, giáo viên và bà con cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Đại sứ khẳng định việc phổ biến các quy định của pháp luật nước sở tại là cần thiết, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào cơ bản chấp hành tốt pháp luật nước sở tại. Tuy nhiên, do sinh sống tại nhiều địa phương và còn gặp khó khăn về ngôn ngữ, một bộ phận bà con chưa kịp thời tiếp cận các quy định mới.

Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thiết thực như các hành vi bị nghiêm cấm, thủ tục giao nộp và đầu mối liên hệ với cơ quan chức năng.

Tại hội nghị, Đại tá Thongkhan Sisouphanthong đã phổ biến những nội dung chính về công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại Lào; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong đó có người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Lào.

Các đại biểu và bà con được hướng dẫn liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để khai báo, giao nộp; đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một trong những nội dung được lưu ý là việc tự giác khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trong thời hạn quy định, trước ngày 31/10/2026. Khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ hoặc vật phẩm nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý tháo dỡ, di chuyển hoặc sử dụng, thực hiện theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hội đoàn người Việt Nam tại Lào tiếp tục phổ biến nội dung hội nghị tới cán bộ, nhân viên, hội viên và bà con; đồng thời vận động cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, phối hợp với cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện các vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, làm việc an toàn, mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng cộng đồng đoàn kết, trách nhiệm tại địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
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