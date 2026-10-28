Cần Thơ: Bác sỹ “chạy đua” cứu sống bệnh nhi nguy kịch do nhiễm cúm A nặng

Tưởng chỉ mắc cúm A thông thường nhưng một bé trai tại Thành phố Cần Thơ đã bị biến chứng nặng sốc nhiễm trùng, viêm cơ tim tối cấp phải sử dụng đến kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất mới giữ được tính mạng.

Thông tin được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp ngày 28/10.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngày 12/10, bé trai Phạm Thiên D. A. (7 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tuyến dưới với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, bé ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, bé còn sốt cao, mệt, khó thở nên người nhà lo lắng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch.

Tại đây, bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, kháng sinh, truyền thuốc vận mạch, hội chẩn khẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi nhập viện vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim. Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực.

Do tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim, ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực lập tức được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị các dụng cụ cần thiết thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhi.

Hệ thống ECMO được thiết lập khẩn cấp, gắn vào bệnh nhi để hỗ trợ tim kịp thời. Ngoài ra, các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục giúp ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine (hội chứng xảy ra do sự phản ứng quá mức của hệ miễn dịch). Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy, bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng virus. Sau gần 12 ngày chạy ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi dần cải thiện, bé được cai ECMO vào sáng 23/10 với sự hỗ trợ của bác sỹ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, bệnh nhi được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan được phục hồi.

Bác sỹ Phạm Văn Quang khuyến cáo, thời điểm này đang là mùa bệnh cúm với chủng virus cúm mùa A, B. Bệnh cúm mùa thường biểu hiện nhẹ với các triệu chứng khởi phát đột ngột với sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Cúm mùa ở trẻ em có thể gặp triệu chứng buồn nôn, nôn, hoặc tiêu chảy.

Phần lớn người bệnh nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3-5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục. Tuy nhiên, một số người bệnh có thể tiến triển thành cúm nặng, gặp các biến chứng như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương các cơ quan khác (suy gan, suy thận), đe dọa tính mạng.

Phụ huynh lưu ý các dấu hiệu cho thấy trẻ mắc cúm nặng cần đến đưa đến bệnh viện ngay như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác, trụy tim mạch (tay chân lạnh, mạch nhanh nhẹ)…

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng virus hay kháng sinh cho trẻ mà cần thăm khám và uống theo chỉ định của bác sỹ.

“Việc tự mua thuốc kháng virus hoặc kháng sinh uống có thể dẫn đến sự gia tăng kháng thuốc và bị các tác dụng phụ do thuốc gây ra,” bác sỹ Phạm Văn Quang cảnh báo./.

Bộ Y tế khuyến cáo 8 biện pháp để phòng bệnh cúm mùa Bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai... trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.