Lào Cai dự kiến khởi công và khánh thành 21 công trình, dự án từ nay đến hết năm

Theo Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 27/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trong năm 2026, tỉnh dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành 21 công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn trên địa bàn.

Việc tổ chức khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp, logistics, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong tổng số 21 công trình, dự án có 7 dự án dự kiến khánh thành; 14 dự án khởi công. Các dự án tập trung vào hạ tầng giao thông, công nghiệp, logistics và đô thị, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong số các dự án dự kiến khánh thành, lĩnh vực giao thông có nhiều công trình quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương và hệ thống đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Cụ thể, dự án đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai, tại phường Văn Phú, dự kiến khánh thành trong tháng 11/2026.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC15), đi qua các xã Gia Hội, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Đông Cuông, dự kiến khánh thành ngày 31/12/2026.

Cùng thời điểm này, dự án đường nối Tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai, qua xã Mậu A và xã Đuông Cuông, cũng dự kiến được khánh thành.

Bên cạnh đó, dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC14), qua phường Trung Tâm và xã Liên Sơn, dự kiến khánh thành trong tháng 12/2026.

Đây là những công trình có ý nghĩa trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, cải thiện khả năng kết nối với cao tốc, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và thu hút đầu tư.

Cùng với các công trình giao thông, nhiều dự án công nghiệp và logistics cũng được đưa vào kế hoạch khởi công, khánh thành trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 11, tỉnh dự kiến khánh thành Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo tại phường Cam Đường và Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân. Ở lĩnh vực logistics và kinh tế cửa khẩu có dự án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trong tháng 12, tỉnh dự kiến khởi công các dự án hạ tầng khu công nghiệp Âu Lâu, khu công nghiệp Minh Quân, khu công nghiệp phía Nam và các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Y Can, Minh Quân. Các dự án này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng khu cửa khẩu Bản Vược, gồm xây dựng quốc môn và nhà kiểm soát liên ngành; san gạt mặt bằng, xây dựng đường giao thông và hạ tầng thiết yếu, cũng dự kiến khởi công trong tháng 12/2026./.

Lào Cai đặt mục tiêu kinh tế số đạt ít nhất 20% GRDP vào năm 2030 Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, hình thành ít nhất 1 trung tâm hoặc đầu mối đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; quy mô kinh tế số đạt từ 20% GRDP trở lên.