Sơn La: Sức sống mới trên vùng đất tái định cư ở Bình Thuận

Gần 20 năm trước, từ cuối năm 2007, để phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình trọng điểm quốc gia, hàng trăm hộ dân xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai (cũ), tỉnh Sơn La đã nhường đất, rời nơi chôn rau cắt rốn, chuyển đến các điểm tái định cư mới trên địa bàn xã Bình Thuận.

Những ngày đầu trên vùng đất mới, từ điều kiện sinh hoạt đến phương thức sản xuất đều khác trước, không ít hộ dân lo lắng khi phải thích nghi với thổ nhưỡng và cách làm kinh tế mới.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách đầu tư đồng bộ về hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cùng ý chí vươn lên của người dân, các điểm tái định cư năm nào nay đã từng bước đổi thay.

Ông Lò Văn Lự, bản Bình Mộc (xã Bình Thuận), bộc bạch chúng tôi ban đầu đến điểm tái định cư mới có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi phải thay đổi môi trường sống.

Dần dần chúng tôi cũng quen, gắn bó với vùng đất mới và đến nay, cuộc sống đã ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ nơi ở khang trang, quan trọng hơn là người dân đã thích nghi với điều kiện tự nhiên, thay đổi tư duy sản xuất để phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Đặc biệt, từ những diện tích đất được giao khi tái định cư, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đưa các loại cây có giá trị vào sản xuất như, chè, cà phê…

Ông Hoàng Văn Đẹn, bản Sai Chiên (xã Bình Thuận) chia sẻ, từ 1,2 ha đất sản xuất được giao khi tái định cư, gia đình ông từng bước quy hoạch lại sản xuất, kết hợp trồng cây chè, cây cà phê với chăn nuôi để tạo nguồn thu ổn định.

Đến nay, riêng cây càphê mang lại khoảng 200 triệu đồng mỗi năm và cây chè khoảng 100 triệu đồng. Cùng với chăn nuôi, tổng doanh thu của gia đình ông đạt khoảng 350 triệu đồng/năm.

“Những gốc cà phê, nương chè và đàn lợn của gia đình tôi là thành quả của gần 20 năm cần cù lao động trên vùng đất mới,” ông chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở cây chè, cây cà phê, nhiều hộ dân ở đây còn mạnh dạn tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ quá trình học hỏi kinh nghiệm, theo dõi thị trường và chủ động chuyển đổi cây trồng, những vườn thanh long đã hình thành trên vùng đất tái định cư, mang lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình.

Là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất tái định cư mới, ông Hoàng Văn Thắng (bản Sai Chiên) đang duy trì hàng trăm trụ thanh long cùng hơn 1ha càphê.

Sau khi trừ chi phí, mô hình kinh tế của gia đình ông mang lại thu nhập khoảng 400-500 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình của gia đình ông còn cho thấy quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất của người dân vùng tái định cư, từ những cây trồng truyền thống sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện tự nhiên và nhu cầu của thị trường ngày nay.

Những đổi thay tại các điểm tái định cư ở xã Bình Thuận không phải là kết quả của một vài mô hình riêng lẻ. Đó là hành trình gần hai thập kỷ được vun đắp từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và chăm lo đời sống nhân dân.

Theo chính quyền xã Bình Thuận, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng công trình phục vụ dân sinh tại các khu tái định cư.

Mặt khác, địa phương tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với sản phẩm chủ lực như, càphê, chè, cây ăn quả; đồng thời, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau gần 20 năm kể từ ngày đến nơi ở mới, các điểm tái định cư xã Bình Thuận đã dần đổi thay, những cánh đồng lúa, đồi chè, nương cà phê, vườn thanh long trở thành nền tảng cho cuộc sống ổn định, ấm no.

Trên vùng đất mới, mỗi mùa vụ nối tiếp không chỉ mang theo thành quả lao động mà còn khẳng định hiệu quả của chủ trương tái định cư để đồng bào yên tâm gắn bó, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương mới ngày càng giàu đẹp./.

Quảng Ninh gấp rút giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm Thành phố Quảng Ninh xử lý các hồ sơ phức tạp, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân, tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án.