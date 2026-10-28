Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm tại các dự án khởi công năm 2025 chậm tiến độ

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, phân loại các dự án khởi công trong 3 dịp lễ lớn của năm 2025 đang chậm tiến độ hoặc chưa triển khai; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và thời hạn thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư được giao tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Văn bản số 5972/UBND-ĐT, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tiến độ những công trình khởi công trong 3 dịp lễ lớn của năm 2025 trên địa bàn.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Văn bản số 5362-CV/VPTW ngày 29/9/2026 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Văn bản số 10335/VPCP-CN ngày 9/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát tình hình thực hiện các dự án, tập trung tháo gỡ những khó khăn về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vật liệu xây dựng, môi trường, nguồn lực và cơ chế, chính sách.

Thành phố yêu cầu những vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đối với các dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai, phải phân loại cụ thể, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và thời hạn thực hiện trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả."

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Đây là nhiệm vụ được đặt ra cùng với yêu cầu xác định rõ từng công trình chậm triển khai, nguyên nhân vướng mắc và thời hạn xử lý.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có vai trò kết nối hạ tầng chiến lược, liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Những công trình đã hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, bàn giao, quyết toán để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống thất thoát và lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.

Để thực hiện các yêu cầu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố cùng các chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Các đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng công trình, xác định giải pháp tháo gỡ khó khăn với các mốc thời gian cụ thể. Chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đã lập.

Khi phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành và Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Đối với những khó khăn liên quan đến mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục môi trường. Sở đồng thời có trách nhiệm cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm nguồn cung cho các dự án.

Sở Xây dựng được giao chủ trì hướng dẫn, giải quyết khó khăn về thủ tục đầu tư xây dựng, thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình. Cơ quan này cũng phải theo dõi, kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, đôn đốc nghiệm thu, đưa các công trình hoàn thành vào khai thác, sử dụng.

Về nguồn vốn, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công, ưu tiên vốn cho những dự án có khả năng giải ngân; đồng thời đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Các sở Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn đối với các dự án thuộc lĩnh vực quản lý.

Đối với chính quyền cơ sở, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã, phường tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn theo đúng tiến độ. Các địa phương phải giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của các công trình./.

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