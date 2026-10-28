Đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đóng vai trò chủ yếu trong cung ứng vốn

Ngày 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ về những nội dung cấp thiết và quan trọng của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Chính sách thúc đẩy yếu tố về nguồn vốn

- Thưa đại biểu, theo ông, lần sửa đổi này có ý nghĩa như thế nào trong việc đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn giảm phụ thuộc và tín dụng ngân hàng?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Như chúng ta biết, để Việt Nam tăng trưởng được hai con số trong kỷ nguyên mới thì yếu tố về nguồn vốn rất quan trọng. Chúng ta đã đưa ra mục tiêu phải tăng tổng vốn đầu tư xã hội lên đến 40% GDP - đây là một nguồn vốn rất lớn. Như vậy, vai trò của nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài rất quan trọng.

Theo tinh thần của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mỗi năm chúng ta sẽ cần nguồn vốn khoảng từ 30 đến 40 tỷ USD. Trong khi đó, theo cơ cấu vốn hiện nay trên thị trường tài chính của Việt Nam, chúng ta thấy rằng nguồn vốn trung dài hạn phần lớn là được tài trợ từ vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại - tức là khoảng 80% là do ngân hàng thương mại là cung ứng vốn tín dụng. Trong khi nguồn vốn ngân hàng thương mại chủ yếu lại là nguồn vốn ngắn hạn, do đó dễ dẫn đến rủi ro về mặt thanh khoản. Bởi vậy, chúng ta phải hoàn thiện Luật chứng khoán để làm sao cho thị trường chứng khoán Việt Nam đóng vai trò chủ yếu trong việc cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đây là mục tiêu mà chúng ta đang hoàn thiện và sửa đổi Luật chứng khoán.

Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ cho ngành chứng khoán

- Theo ông, các nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã kịp thời và bao quát chưa?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Với lần sửa đổi luật chứng khoán lần này chúng ta mới chỉ mới xem xét và bổ sung một số điều khoản, trong đó có nội dung liên quan đến vấn đề cắt giảm các thủ tục hành chính.

Điểm thứ hai là là ứng dụng Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong hoạt động thị trường chứng khoán là cần thiết.

Thứ ba là chúng ta đưa ra những cái quy định trong vấn đề về niêm yết chào bán cổ phiếu lần đầu.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Theo tôi điều quan trọng nhất là chúng ta bổ sung một điều khoản liên quan đến các chính sách nhà nước hỗ trợ cho ngành chứng khoán. Đó là hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng chiến lược, nhân lực cho ngành chứng khoán Việt Nam. Bởi hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam rất cần công nghệ hiện đại để đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động liên tục và tạo nên thị trường chứng khoán tính minh bạch, chống hiện tượng thao túng lũng đoạn thị trường.

Bởi vậy nên phải có được công nghệ giám sát và con người để có thể thực hiện kiểm tra giám sát được và ngăn chặn kịp thời các hành vi thao túng lũng đoạn trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động một cách minh bạch và tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư.

Hiện nay, chúng ta có hơn 14 triệu tài khoản nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức kể cả có khoảng trên 50.000 các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng Việt Nam.

- Về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), theo ông cần những hàng rào nào để vừa khuyến khích đổi mới mà vừa bảo vệ nhà đầu tư?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Như chúng ta biết, với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong kỷ nguyên số thì những hoạt động phát triển của công nghệ ngày càng hiện đại và tăng tốc rất nhanh. Do đó, chúng ta cần có những cơ chế thử nghiệm và dĩ nhiên là phải có kiểm soát. Chúng ta phải đi từng bước thí điểm và có những quy định chặt chẽ để tránh các tác động đến nhà đầu tư.

Do đó, ở điều khoản này Chính phủ sẽ có những quy định chi tiết và đồng thời phải có sự kết nối tuân thủ những quy định trong Luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo tính minh bạch cho thị trường bảo vệ nhà đầu tư nhưng đồng thời cũng tạo ra những sản phẩm mới để thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Trần Hoàng Ngân!./.