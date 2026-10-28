Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ADMM-20: ASEAN đề cao đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc phòng

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng 28/10, tại Cebu (Philippines), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 20 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự ADMM-20.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026, trong đó có việc tổ chức Hội nghị ADMM-20 với chủ đề “Cùng định hướng tương lai chung”.

Bộ trưởng Gilberto Teodoro nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), một văn kiện đóng vai trò là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực ASEAN. Năm 2026 cũng kỷ niệm 20 năm thiết lập cơ chế ADMM.

“Trong hai thập kỷ qua, cơ chế này đã cung cấp một nền tảng quan trọng, một diễn đàn đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác thực chất, cho phép ASEAN hiện thực hóa những nguyện vọng chung thành kết quả cụ thể cho người dân các nước ASEAN”, Bộ trưởng Gilberto Teodoro khẳng định.

Thế giới đang đối mặt với những biến động lớn, đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia, trong đó có ASEAN. Trong bối cảnh đó, trên cương vị Chủ tịch ADMM-20, Philippines đưa ra 3 thông điệp then chốt, đó là:

Thứ nhất, trong một thế giới đang phân mảnh, sự ổn định nội bộ và tinh thần đoàn kết nội khối ASEAN là thiết yếu, thậm chí mang tính sống còn. Chỉ khi đoàn kết, ASEAN mới có thể giữ vững hiệu quả vai trò trung tâm và các nguyên tắc giúp khối gắn kết, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Thứ hai, hợp tác thực chất giữa các cơ quan quốc phòng các nước là điều cốt yếu nhằm tăng cường lòng tin và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, thông qua Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), ASEAN đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước, giao lưu nhân dân...

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu gặp nhiều thách thức do các cuộc xung đột, việc mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng ngày càng trở nên quan trọng, nhất là khi ASEAN phải ứng phó với hiện tượng siêu El Niño - vốn có thể tác động lớn đến vấn đề lương thực, nguồn nước, năng lượng và sự kết nối ở từng quốc gia, mang lại những hệ lụy tiềm ẩn nghiêm trọng.

Thứ ba, là nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ADMM-20 và ADMM+ lần thứ 13, Philippines hy vọng đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy một môi trường thuận lợi giúp các bên trao đổi quan điểm thẳng thắn và cởi mở trên tinh thần đoàn kết ASEAN, hướng tới mục tiêu vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng, trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Philippines hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026; tiếp tục củng cố tình đoàn kết, sức mạnh của ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với các thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM). Tại hội nghị, Trưởng đoàn các nước ASEAN thông qua và đồng ý với các sáng kiến mới trong ADMM gồm: Tài liệu khái niệm về Chương trình trao đổi lãnh đạo trẻ ADMM; Tài liệu khái niệm về Tăng cường liên kết giữa ADMM+ và đối thoại quốc phòng trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF); Tài liệu khái niệm Hội thảo khả năng tự cường an ninh hàng hải trong bối cảnh các công nghệ mới nổi - Dự án triển khai Tài liệu khái niệm Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng (AOIP DP); Tài liệu đề xuất tổ chức Hội thảo ADMM+ về hóa học, sinh học và phóng xạ (CBR); Hướng dẫn về các thông lệ và nghi thức của Hội nghị ADMM và ADMM+.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Hội nghị thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN kỷ niệm 50 năm ký kết TAC; thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 20 năm thiết lập ADMM.

ADMM-20 cũng thảo luận các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 và một số vấn đề liên quan./.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất Việt Nam và Malaysia lần đầu tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, gìn giữ hòa bình và phối hợp duy trì ổn định khu vực.