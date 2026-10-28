Khánh Hòa hút vốn ngoại vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Những dự án FDI mở ra dư địa phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng

Khu kinh tế Vân Phong đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa. Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện cảng biển và khả năng kết nối giao thương quốc tế, khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn, nhất là công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ.

Dự án nhà máy khối kiện đóng tàu thủy của Công ty Miboo Heavy Industries (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư 528,2 tỷ đồng. Nhà máy có công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích 12,7ha, tại Khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Đông Ninh Hòa). Mục tiêu sản xuất các khối kiện (Block) phục vụ đóng mới tàu thủy - một lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật cao và gắn chặt với chuỗi giá trị công nghiệp đóng tàu.

Cảng Nam Vân Phong được quy hoạch là khu bến cảng thuộc cảng biển loại I (cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực) trong hệ thống cảng biển Việt Nam, tại khu vực phía Nam của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc điều hành nhà máy, cho biết về mặt thủ tục đầu tư, doanh nghiệp được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện rất tốt. Dự án đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa hơn 70% và sử dụng nhiều lao động có tay nghề cao của Việt Nam.

Việc gia công, hoàn thiện các khối cấu kiện bên ngoài nhà máy đóng tàu giúp doanh nghiệp đối tác tăng tốc độ lắp ráp, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng số lượng tàu có thể hoàn thành mỗi năm.

Một minh chứng cho thấy vai trò của vốn FDI trong việc hình thành năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm là hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS). Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc đã hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa trong ba thập kỷ qua.

Từ một dự án hợp tác đầu tư, HVS từng bước phát triển thành doanh nghiệp đóng tàu quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, tạo việc làm và gia tăng giá trị xuất khẩu của địa phương.

Hiện HVS sử dụng hơn 5.000 lao động, trong đó khoảng 3.000 lao động trực tiếp làm việc tại nhà máy và hơn 2.000 lao động thuộc các nhà thầu phụ. Mỗi năm, hoạt động của doanh nghiệp đóng góp hơn 700 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Jin Sang Ho, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, các đối tác và người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt 30 năm qua.

Cũng theo ông Jin Sang Ho, HVS là thành quả của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc được vun đắp trong suốt ba thập kỷ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, đóng góp tích cực hơn cho ngành đóng tàu và sự phát triển kinh tế địa phương.

Thu hút đầu tư vào công nghệ cao

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn chặt với phát huy các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cánh đồng điện mặt trời của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Licogi 16, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 500 triệu USD (100 triệu USD/năm), vốn thực hiện lũy kế khoảng 900 triệu USD (180 triệu USD/năm).

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ và quản trị hiện đại… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ lõi, công nghệ chuyên biệt, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỉnh ủy Khánh Hòa định hướng khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành khu vực. Việc lựa chọn dự án phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành cực tăng trưởng của cả nước theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nắm bắt cơ hội đầu tư, Hememics Biotechnologies Inc (Hoa Kỳ), Công ty cổ phần Việt Khánh (Khánh Hòa) và một số nhà đầu tư khác đã liên danh triển khai dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao.

Nhà máy đặt tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2 (xã Suối Dầu), với diện tích sử dụng đất hơn 14.400 m2 và tổng vốn đầu tư khoảng 390 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 156 tỷ đồng, vốn huy động 234 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án tập trung xây dựng, lắp đặt và đưa nhà máy vào hoạt động trong quý II/2027. Giai đoạn 2, doanh nghiệp mở rộng nhà máy, nâng cấp các công đoạn sản xuất, xử lý, kiểm tra, lắp ráp và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D).

Dự án này hướng đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao. Ở mảng vật liệu tiên tiến, dự án tập trung sản xuất vật liệu graphene (một dạng của carbon, có độ cứng cao) phục vụ linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

Cùng với đó, nhà máy đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử, biochip (vi mạch sinh học), chip cảm biến, vi điện cực, các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu chuyên dụng… Các công nghệ được tiếp nhận và chuyển giao từ đối tác Hoa Kỳ, sau đó từng bước nghiên cứu, cải tiến và nội địa hóa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

Tiến sỹ David Ho, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Công ty công nghệ sinh học HeMemics Biotechnologies Inc (bang Maryland, Hoa Kỳ), nhận định, nắm quyền kiểm soát các vật liệu 2D như graphene sẽ tạo ra một vị thế vô cùng độc đáo và chiến lược cho Việt Nam. Khi có khả năng kiểm soát vật liệu ở cấp độ phân tử, Việt Nam sẽ nắm giữ “chìa khóa” để khởi tạo những lĩnh vực đổi mới sáng tạo hoàn toàn mới.

Một quốc gia làm chủ được graphene sẽ có tiếng nói quyết định trong các khuôn khổ quản trị công nghệ toàn cầu, bởi nắm giữ vật liệu thiết yếu cho an ninh năng lượng như pin lưu trữ, điện mặt trời và an ninh y tế như cảm biến sinh học./.

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