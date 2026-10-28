Meta đưa trợ lý AI Muse đến thị trường Đông Nam Á

Ngày 28/10, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta chính thức triển khai trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Muse tại Singapore, cho phép người dùng thực hiện nhiều công việc hàng ngày như đặt bàn nhà hàng, mua sắm trực tuyến, lên kế hoạch du lịch và quản lý lịch trình.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Muse được phát triển theo mô hình AI tự hành, có khả năng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ gồm nhiều bước, thay vì chỉ trả lời câu hỏi hoặc cung cấp thông tin như các chatbot truyền thống. Singapore là thị trường thứ tư được Meta triển khai trợ lý AI Muse, sau Mỹ và Canada hồi tháng 9 và Nhật Bản ngày 23/10 vừa qua.

Giám đốc điều hành Meta Singapore Nicole Tan cho biết Muse được thiết kế nhằm đơn giản hóa các công việc thường ngày, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chuyển những mục tiêu dài hạn thành những kế hoạch hành động cụ thể.

Tại Singapore, người dùng có thể tải Muse trên kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store hoặc sử dụng phiên bản web. Muse cung cấp gói miễn phí với giới hạn sử dụng hàng tuần, bên cạnh các gói trả phí từ 22-139 SGD (tương đương 17-108 USD) dành cho những nhu cầu sử dụng phức tạp hơn.

Để thực hiện các tác vụ thay người dùng, Muse cần được cấp quyền truy cập vào những tài khoản và dịch vụ trực tuyến như Gmail, Instagram hoặc ứng dụng lịch. Meta cho biết sẽ từng bước tích hợp Muse với nhiều nền tảng phổ biến tại Singapore, trong đó có Shopee, Lazada, Grab, ShopBack, Singapore Airlines, Agoda, Klook và Trip.com. Nhờ đó, trợ lý AI có thể so sánh giá sản phẩm giữa các sàn thương mại điện tử, tìm vé máy bay phù hợp, đặt dịch vụ du lịch hoặc hỗ trợ mua thực phẩm theo thực đơn do người dùng yêu cầu.

Ngay cả khi chưa được tích hợp trực tiếp với một ứng dụng cụ thể, Muse vẫn có thể tìm kiếm thông tin trên Internet, kiểm tra tình trạng chỗ trống tại nhà hàng và hỗ trợ đặt bàn.

Trong quá trình thử nghiệm, Muse cho thấy khả năng chủ động theo dõi dự báo thời tiết để nhắc người dùng mang ô, đồng thời phát hiện lịch công tác nước ngoài, cung cấp thông tin về yêu cầu thị thực và thủ tục nhập cảnh.

Tuy nhiên, ứng dụng vẫn bộc lộ một số hạn chế. Có trường hợp Muse đặt bàn nhà hàng thành công nhưng không thể hủy đặt chỗ do gặp trở ngại khi truy cập nền tảng đặt bàn. Hệ thống cũng từng đề xuất một nhà hàng đã ngừng hoạt động do dữ liệu trực tuyến chưa được cập nhật.

Bên cạnh những tiện ích mang lại, việc mở rộng khả năng tự thực hiện nhiệm vụ của AI cũng đặt ra những lo ngại về quyền riêng tư và an toàn thông tin. Theo Meta, Muse sẽ yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện các giao dịch mua hàng hoặc gửi thư điện tử.

Người dùng cũng có thể giới hạn phạm vi truy cập của ứng dụng, ví dụ chỉ cho phép AI đọc thông tin mà không được chỉnh sửa dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch. Meta khẳng định Muse không thể trực tiếp truy cập mật khẩu hoặc thông tin thanh toán của người dùng, và dữ liệu xác thực được lưu trữ thông qua cơ chế bảo mật riêng.

Dù vậy, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo việc trao quyền truy cập sâu vào tài khoản cá nhân cho các hệ thống AI tự hành có thể làm gia tăng nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc phát sinh những hành động ngoài dự kiến.

Việc Meta triển khai Muse tại Singapore cho thấy xu hướng chuyển từ AI hỗ trợ cung cấp thông tin sang AI có khả năng trực tiếp thực hiện công việc. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của công nghệ này sẽ phụ thuộc đáng kể vào độ tin cậy của hệ thống, năng lực bảo vệ dữ liệu và mức độ kiểm soát của người dùng đối với những hành động do AI thực hiện./.

Meta thách thức đối thủ với bộ đôi mô hình AI Muse Wonder và Muse Wonder Full Theo phòng thí nghiệm siêu trí tuệ Superintelligence Labs của Meta, Muse Wonder là mô hình lớn nhất, có năng lực cao nhất từ trước đến nay của công ty, đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu.