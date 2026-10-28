Quảng Trị đưa robot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 28/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa quyết định đầu tư thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và Trí tuệ Nhân tạo (AI) phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính với tổng số vốn 12,8 tỷ đồng.

Dự án đưa robot Trí tuệ Nhân tạo, trợ lý ảo vào hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục, đồng thời phát triển các tiện ích đăng ký giải quyết thủ tục theo giờ, lấy số thứ tự trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Theo quyết định đầu tư, robot Trí tuệ Nhân tạo và nền tảng trợ lý ảo Trí tuệ Nhân tạo sẽ được tỉnh Quảng Trị triển khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 8 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã nơi có lượng hồ sơ phát sinh cao.

Các ứng dụng này hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình và cách thực hiện thủ tục hành chính, qua đó tạo thêm kênh tiếp cận thông tin và hướng dẫn khi người dân có nhu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính.

Cùng với ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, dự án cũng xây dựng các tiện ích công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp lấy số thứ tự trực tuyến để thực hiện thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Người dân cũng có thể đăng ký giải quyết thủ tục theo giờ, đăng ký hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc triển khai các tiện ích này hướng đến giúp người dân chủ động hơn trong quá trình thực hiện thủ tục, giảm thời gian chờ đợi tại bộ phận một cửa và hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Một hợp phần quan trọng khác của dự án là nâng cấp đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho 77 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và bộ phận một cửa tại đặc khu Cồn Cỏ.

Mục tiêu tỉnh Quảng Trị đặt ra là bảo đảm 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã có đủ điều kiện kỹ thuật để số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời triển khai đề án về dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, dự án cũng dành hạng mục trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại 31 xã dân tộc, miền núi. Đây là lực lượng hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận chuyển đổi số tại địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng với số tiền đầu tư không lớn nhưng việc kết hợp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, robot Trí tuệ Nhân tạo với đầu tư hạ tầng và phát triển các tiện ích trực tuyến sẽ nâng cao chất lượng phục vụ tại các trung tâm hành chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục, đồng thời giảm thời gian và chi phí thực hiện./.

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