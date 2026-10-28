Một xã ở Lâm Đồng có hơn 6.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm

Ngày 28/10, Đảng ủy xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và các ban, ngành liên quan đề xuất triển khai một số giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Quảng Sơn là địa phương có diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp thuộc diện lớn nhất tỉnh Lâm Đồng và hiện có hàng nghìn ha bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép.

Theo Đảng ủy xã Quảng Sơn, xã kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét thu hồi các diện tích đất không còn rừng do các Công ty lâm nghiệp, các đơn vị chủ rừng buông lỏng quản lý. Đồng thời bàn giao về cho địa phương nhằm tạo quỹ đất để bố trí tái định cư và giải quyết vấn đề đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Xã cũng kiến nghị Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng hỗ trợ điều tra, xử lý một số vụ việc phức tạp liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã để tạo tính răn đe các trường hợp tương tự và chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai.

Đề nghị cơ quan công an hỗ trợ, ngăn chặn việc mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phối hợp, nhiệm vụ của các đơn vị chủ rừng với chính quyền địa phương.

Đây là những nội dung cần thiết triển khai nhằm góp phần giữ vững diện tích rừng, quy hoạch đất lâm nghiệp và ổn định việc quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, toàn xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 45.500 ha; trong đó, diện tích đất lâm nghiệp theo quy hoạch gần 35.000 ha (tức chiếm gần 77% tổng diện tích tự nhiên). Đáng chú ý hơn, trong số gần 35.000 ha đất lâm nghiệp, chỉ có gần 28.000 ha là đất có rừng, còn lại hơn 6.700 ha là đất chưa có rừng hoặc không còn rừng.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã Quảng Sơn ghi nhận 10 vụ lấn, chiếm đất rừng đã xác định được đối tượng với diện tích 1,2 ha; 25 vụ phá rừng với diện tích hơn 4 ha; và 5 vụ khai thác lâm sản trái phép với khối lượng hơn 8,5 m3.

Một số đơn vị chủ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phức tạp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đắk Ntao; Công ty cổ phần Thiên Sơn; Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy… Đây đều là những doanh nghiệp được giao rừng, đất rừng với diện tích lớn nhưng còn để xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng phức tạp, dai dẳng.

Điển hình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn hiện có gần 3.000 ha là đất không có rừng (trên tổng số gần 9.400 ha diện tích được Nhà nươc giao quản lý, bảo vệ). Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đắk Ntao có hơn 1.200 ha/hơn 3.900 ha; Công ty cổ phần Thiên Sơn có 161/173 ha; Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy là 480/2.300 ha…

Liên quan tới các doanh nghiệp này, Đảng ủy xã Quảng Sơn kiến nghị các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sớm kiểm tra, đánh giá và xử lý các nội dung liên quan tới tình trạng yếu kém trong quản lý, bảo vệ rừng, đất đai và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tổ chức kiểm kê thực trạng, diện tích, thời điểm lấn chiếm đất đai để có biện pháp xử lý phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể, đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý đến nơi đến chốn, đến kết quả cuối cùng.

Cũng liên quan tới công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, Đảng ủy xã Quảng Sơn kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thêm kinh phí, trang thiết bị cho các tổ, chốt bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Tăng cường hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư hệ thống camera giám sát, nhất là camera tầm cao, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Theo ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, từ đầu năm đến nay, xã đã nhiều lần tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ lán trại, vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Các trường hợp vi phạm phần lớn nằm ở các vị trí thuận lợi như ven Quốc lộ 28, các tuyến đường dân sinh hoặc có địa thể bằng phẳng, đất đai màu mỡ… Xã xác định tập trung xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ gốc để chặn đứng các hành vi vi phạm, tránh các khiếu kiện, khiếu nại phức tạp về sau.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc thu hồi, toàn bộ các diện tích vi phạm đã được cắm ranh mốc và bàn giao lại cho các chủ rừng, lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ và đưa vào kế hoạch trồng rừng, tái sinh rừng.

Song song với đó, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cũng phát đi các thông báo khẳng định, việc lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng trái phép đất lâm nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể giao dịch và có thể bị truy cứu trách nhiệm liên quan.

Trong thời gian tới đây, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

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