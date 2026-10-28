Sân bay Long Thành sẽ được kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh ra sao?

Với mục tiêu Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại cuối năm nay, do đó, kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay Long Thành được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác của cảng trong giai đoạn đầu vận hành.

Xây dựng mạng lưới vận tải khách kết nối Long Thành

Trong bối cảnh phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, phía Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định việc bảo đảm năng lực kết nối thông suốt, thuận tiện và ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng phục vụ hành khách cũng như năng lực khai thác tổng thể của sân bay.

Trong giai đoạn đầu khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, vận tải hành khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành sẽ chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ. Các hướng tuyến dự kiến giúp tiếp cận sân bay gồm: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và nút giao kết nối vào Sân bay quốc tế Long Thành.

Để bảo đảm hoạt động khai thác của Sân bay Long Thành diễn ra thuận lợi ngay từ giai đoạn đầu, ACV đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp vận tải trong việc xây dựng mạng lưới vận tải hành khách kết nối đồng bộ với sân bay.

ACV đang phối hợp với các sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay quốc tế Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách hàng không.

Đường 25B kết nối sân bay Long Thành với 10 làn xe. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Sân bay quốc tế Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, qua đó góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.

ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định với nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và các khu vực tập trung đông hành khách. Việc hình thành mạng lưới điểm đón trả khách chuyên biệt sẽ giúp hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay, đồng thời hỗ trợ công tác tổ chức giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Về lâu dài, trọng tâm của phương án kết nối là phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức giữa Sân bay quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các tuyến vận chuyển liên sân bay, xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông quan trọng, các trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Đối với hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian di chuyển cho hành khách; tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp và nâng cao trải nghiệm của hành khách khi di chuyển giữa hai cảng hàng không.

Bố trí không gian riêng từng loại hình xe

ACV đang xây dựng phương án phân luồng và bố trí không gian dành riêng cho từng loại hình phương tiện tại Sân bay Long Thành. Theo đó, hệ thống xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón trả khách tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận phương tiện công cộng ngay sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay.

Đối với các phương tiện vận tải theo hợp đồng, xe du lịch và xe đưa đón theo đoàn, khu vực đỗ xe tập trung sẽ được bố trí tại các bãi đỗ ngoài trời và các khu vực chuyên dụng trong nhà để xe. Hoạt động đón trả khách được tổ chức theo khung thời gian và vị trí quy định nhằm bảo đảm trật tự giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực trước nhà ga hành khách.

Đối với taxi và các phương tiện vận tải công nghệ, sân bay dự kiến bố trí hệ thống bãi đỗ chờ điều phối kết hợp với làn đón khách chuyên biệt trước nhà ga. Việc khai thác sẽ được quản lý theo cơ chế điều phối tập trung, trong đó phương tiện tập kết tại khu vực chờ và được điều động vào khu vực đón khách theo nhu cầu thực tế.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngoài ra, hệ thống giao thông tiếp cận Sân bay Long Thành được định hướng tổ chức theo nguyên tắc phân luồng khoa học, tách biệt giữa luồng khách đi và khách đến, giúp giảm xung đột giao thông, nâng cao năng lực thông hành và hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực trước nhà ga.

Về trung và dài hạn, ACV kiến nghị sớm triển khai các dự án vận tải khối lượng lớn kết nối sân bay, đặc biệt là tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành và các giải pháp giao thông công cộng hiện đại khác. Việc hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa hàng không, đường bộ và đường sắt sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời phát huy vai trò của Sân bay Long Thành như một cửa ngõ hàng không của khu vực.

Song song đó, ACV khuyến khích đầu tư phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng chất lượng cao kết nối trực tiếp với sân bay, ưu tiên các phương tiện thân thiện với môi trường, qua đó từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông hiện đại, bền vững và đồng bộ với định hướng phát triển dài hạn của Sân bay Long Thành./.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần Các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thành đồng bộ các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và vận hành Sân bay Long Thành theo lộ trình đã đề ra.