Bộ GD-ĐT sẽ chuẩn hóa tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo, nhóm nghiên cứu tiềm năng phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức, định hướng nghiên cứu và kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất.

Đối với khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nhóm phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 35 điểm và điểm bình quân tối thiểu 7 điểm. Đối với khối khoa học xã hội và nhân văn, các mức tương ứng là 25 điểm và 5 điểm.

Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, dự thảo đặt ra yêu cầu vượt trội về kết quả nghiên cứu và năng lực triển khai. Nhóm thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 150 điểm, điểm bình quân tối thiểu 15 điểm. Nhóm thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 100 điểm, điểm bình quân tối thiểu 10 điểm. Các tiêu chí được thiết kế theo đặc thù từng khối ngành để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

Về nhân sự, dự thảo yêu cầu tối thiểu 50% tổng số thành viên của các nhóm này là giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học chủ trì.

Đối với nhóm tiềm năng, các thành viên còn lại có thể gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, nước ngoài có chuyên môn phù hợp với định hướng nghiên cứu của nhóm.

Đối với nhóm nghiên cứu mạnh phải có sự tham gia của nghiên cứu sinh, học viên cao học có chuyên môn phù hợp và khuyến khích thành viên đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia độc lập trong nước và nước ngoài, đồng thời có quy định cho đồng trưởng nhóm từ tổ chức ngoài cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo cũng quy định những điều kiện, tiêu chí và tiêu chuẩn cần thiết để công nhận, công nhận lại nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh; trao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục đại học trong tổ chức đánh giá, quyết định công nhận và quản lý hoạt động của nhóm theo quy định.

Cơ sở giáo dục đại học được chủ động cụ thể hóa quy định nội bộ, xác định định hướng nghiên cứu phù hợp với chiến lược của cơ sở giáo dục đại học, trong đó ưu tiên định hướng nghiên cứu tiên tiến, công nghệ chiến lược phù hợp với xu thế của thế giới và định hướng phát triển của quốc gia gắn với trách nhiệm giải trình.

Dự thảo xây dựng khung quy đổi sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm căn cứ lượng hóa kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu, đảm bảo sự công bằng, thống nhất về chất lượng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của dự thảo nhằm huy động lực lượng các nhà khoa học xuất sắc, vừa đảm vai trò nòng cốt của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, vừa tạo điều kiện mở rộng hợp tác giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy kết nối nguồn lực trong nước, quốc tế, phát triển nghiên cứu liên ngành và nâng cao chất lượng, khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

Việc xây dựng, ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa Điều 6 Nghị định số 125/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học./.

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