Chiều tối 28/10 đến ngày 29/10, Trung Bộ cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 28/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm; riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; chiều tối và tối 28/10, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã-Phú Lộc (Huế) 117.6mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 130mm,…

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/10, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã. phường: Kỳ Anh, Kỳ Khang; Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với thành phố Huế là các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Phong Điền, Phú Bài; A Lưới 3, A Lưới 4, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Thái, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường Bà Nà, Đại Lộc, Hải Vân, Sơn Trà, Hòa Tiến, Hòa Vang, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sông Vàng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 23 giờ ngày 27/10 đến 15 giờ ngày 28/10, khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Đồng 133,4mm (Hà Tĩnh), Bình Điền 141,2mm, Dương Hoà 138,6mm (Huế), Bà Nà 1 là 145mm (Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở Trung Bộ Từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.