Hàn Quốc đón đợt rét đột ngột, nhiều khu vực dưới 0 độ C

Hàn Quốc ngày 28/10 đón đợt không khí lạnh tràn xuống từ phía Tây Bắc, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm mạnh, xuống dưới 0 độ C, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện sương giá và băng giá tại các vùng nội địa.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các bản tin dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ thấp nhất buổi sáng trên toàn Hàn Quốc dao động từ -2 đến 7 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 11 đến 17 độ C.

Các khu vực Đông Bắc tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Chungcheong Bắc và một số vùng nội địa miền Nam được dự báo có nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.

Tại các thành phố lớn, nhiệt độ thấp nhất buổi sáng ở thủ đô Seoul dự kiến ở mức 2 độ C, Incheon 1 độ C, Daejeon 1 độ C và Daegu 1 độ C. Trong khi đó, Gwangju khoảng 3 độ C, Ulsan 5 độ C và Busan 7 độ C. Gió mạnh, đặc biệt tại các khu vực phía Nam, khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế thấp hơn.

Đợt rét dự kiến kéo dài đến ngày 29/10, với nhiệt độ thấp nhất buổi sáng dao động từ -1 đến 8 độ C và nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 13 đến 18 độ C.

Theo dự báo, thời tiết sẽ dần ấm lên từ ngày 30/10, khi nhiệt độ thấp nhất tăng lên 5-14 độ C và nhiệt độ cao nhất đạt 17-22 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 31/10, nền nhiệt có thể giảm nhẹ trở lại, với mức thấp nhất từ 2-11 độ C và cao nhất từ 14-20 độ C.

Theo Cơ quan khí tượng Hàn Quốc, đây là đợt rét đột ngột đầu tiên trong năm nay, chủ yếu do khối không khí lạnh từ phía Tây Bắc tràn xuống, khiến nhiệt độ giảm nhanh, đặc biệt tại các khu vực nội địa.

Hiện tượng này không hoàn toàn bất thường vào cuối tháng 10, thời điểm Hàn Quốc chuyển sang mùa Đông, song mức giảm nhiệt nhanh có thể phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng khó dự báo do biến đổi khí hậu.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm, đồng thời đề phòng sương giá và băng giá tại những khu vực có nhiệt độ xuống thấp, nhất là vào sáng sớm./.