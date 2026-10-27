Trung Quốc rà soát nguy cơ địa chất thứ cấp sau động đất tại Tây Tạng

Trung Quốc đang tiến hành rà soát khẩn cấp các nguy cơ địa chất thứ cấp tại Khu tự trị Tây Tạng sau trận động đất hôm 22/10. Công tác khảo sát các điểm có nguy cơ trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn đã hoàn tất.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp III vào sáng 23/10. Lực lượng ứng phó khẩn cấp bao gồm một nhóm chuyên gia gồm 7 thành viên từ bộ này, phối hợp cùng các chuyên gia địa phương để thực hiện kiểm tra thực địa.

Các chuyên gia đã sử dụng hình ảnh vệ tinh trước và sau động đất để phân tích 80 hồ băng và 145 sông băng nằm trong phạm vi 50 km từ tâm chấn.

Kết quả phân tích cho thấy không có tác động đáng kể nào đối với các sông băng hoặc hồ băng, đồng thời không phát hiện dấu hiệu của lũ quét do vỡ hồ băng gây ra bởi trận động đất.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cũng triển khai công tác khảo sát và lập bản đồ khẩn cấp nhằm cung cấp các bản đồ hình ảnh chuyên dụng cho những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Khu tự trị Tây Tạng cũng kích hoạt cơ chế ứng phó với các nguy cơ địa chất cấp II, lập bản đồ các điểm có nguy cơ trong phạm vi 100 km tính từ tâm chấn.

Các thiết bị như thiết bị bay không người lái, thiết bị định vị vệ tinh… đã được huy động để thực hiện khảo sát nhanh từ trên không.

Công tác khảo sát đã xác định 157 điểm có nguy cơ địa chất (122 điểm cũ và 35 điểm mới). Các biện pháp phòng ngừa cũng đã được triển khai tại những vị trí có nguy cơ cao.



Sau khi hoàn tất khảo sát trong phạm vi bán kính 50 km tính từ tâm chấn, các đội công tác tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát và triển khai nhiều hoạt động đánh giá khác./.

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