Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu kết thúc sớm nhiệm kỳ

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/2/2027, sớm khoảng 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, dự kiến vào cuối tháng 10/2027.



Theo thông báo của ECB ngày 29/10, bà Lagarde đã thông báo quyết định từ chức với Hội đồng Thống đốc ECB và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ngân hàng không nêu lý do bà kết thúc nhiệm kỳ sớm.

Ngay sau thông báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đánh giá cao vai trò lãnh đạo của bà Lagarde, đồng thời cho biết quá trình lựa chọn người kế nhiệm sẽ được khởi động ngay lập tức.



Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Costa nhận định bà Lagarde đã thể hiện sự lãnh đạo vững vàng và kiên định trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, xung đột tại châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng và những cú sốc lạm phát, qua đó góp phần bảo vệ sự ổn định và khả năng chống chịu của Khu vực đồng euro (Eurozone). Ông nhấn mạnh quá trình bổ nhiệm người kế nhiệm sẽ được tiến hành không chậm trễ nhằm bảo đảm chuyển giao lãnh đạo suôn sẻ.



Trong khi đó, Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurogroup) Kyriakos Pierrakakis cho rằng nhiệm kỳ của bà Lagarde trên cương vị đứng đầu ECB đã góp phần củng cố niềm tin vào đồng tiền chung châu Âu. Ông cho biết Eurogroup sẽ nhanh chóng chuẩn bị khuyến nghị về ứng viên để trình lãnh đạo các nước thành viên xem xét.



Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), các bộ trưởng tài chính Eurozone thống nhất đề cử ứng viên, sau đó trình lãnh đạo các nước thành viên quyết định bổ nhiệm. Quá trình này có sự tham vấn của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Thống đốc ECB.



Việc bà Lagarde rời chức sớm diễn ra trong bối cảnh EU chuẩn bị lựa chọn nhân sự lãnh đạo ECB cho giai đoạn tiếp theo. Động thái này cũng thu hút sự chú ý do diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến vào năm 2027.

Một số phân tích cho rằng việc sớm lựa chọn người đứng đầu ECB có thể giúp các lãnh đạo EU hiện nay chủ động hơn trong quá trình bổ nhiệm. Tuy nhiên, ECB chưa xác nhận đây là nguyên nhân dẫn đến quyết định của bà Lagarde.



Bà Lagarde nhậm chức Chủ tịch ECB vào tháng 11/2019, sau khi từng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Pháp và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nhiệm kỳ của bà chứng kiến những biến động lớn của kinh tế thế giới, từ đại dịch COVID-19 đến đà tăng mạnh của giá năng lượng và lạm phát sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022.



Hiện có thông tin cho rằng bà Lagarde có thể chuyển sang lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đơn vị tổ chức hội nghị thường niên tại Davos (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức./.

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