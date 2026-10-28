Vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha: Các nước châu Âu gửi lời chia buồn

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc trên tuyến đường sắt nối Madrid với khu vực Andalusia, cực Nam nước này, đã tăng lên 50 người và số người bị thương là 179 người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 theo giờ địa phương (khoảng 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở khu vực gần ga Urda thuộc tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 120 km về phía Nam.

Vụ va chạm liên quan đến một đoàn tàu do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành và một đoàn tàu khác do công ty tư nhân Iryo vận hành.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy đoàn tàu của Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu của Iryo được cho là đang dừng trên đường ray vào thời điểm xảy ra va chạm. Hai toa tàu đã bị trật bánh và lao ra khỏi đường ray.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy mảnh vỡ của hai đoàn tàu nằm rải rác trên và xung quanh đường ray.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang triển khai công tác cứu nạn cùng sự hỗ trợ của 3 trực thăng và 2 xe cấp cứu lưu động. Nhiều hành khách hoảng sợ đang rời khỏi hiện trường.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha xác nhận có 4 công dân Trung Quốc trên các đoàn tàu gặp nạn, trong đó ít nhất 1 người bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn đã khiến các dịch vụ đường sắt giữa Madrid và Andalusia phải tạm dừng.

Các đảng phái chính trị trên khắp Tây Ban Nha đã hủy các hoạt động dự kiến trong ngày 28/10, trong khi các quan chức gửi lời chia buồn và sự hỗ trợ tới những người chịu ảnh hưởng của vụ tai nạn nói trên.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thể hiện sự “bàng hoàng trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Toledo,” đồng thời cho biết các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu chia buồn với các nạn nhân sau "tin tức thảm khốc," trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "sự đoàn kết" của nước này với Tây Ban Nha./.

Hàng chục người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha Vụ va chạm xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc di chuyển cùng chiều; một đoàn tàu đã đâm vào đuôi đoàn tàu phía trước; giao thông tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia bị đình chỉ sau tai nạn.