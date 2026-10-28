Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu 1 trong những nhiệm vụ trong thời gian tới của Thành phố là chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo...

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng, kinh tế tiếp tục tăng tốc: GRDP 9 tháng tăng 9,06%, riêng quý 3 tăng 9,86%. Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, Kịch bản điều hành phấn đấu GRDP quý 4 tăng 12,3%, cả năm tăng 10,2%./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng.