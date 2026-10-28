Thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối tổ chức xã hội Việt Nam-Cộng hòa Dominica

Chiều 28/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã tiếp ông Miguel Mejía, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica, nhân chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU.

Thay mặt bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thái Học đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Miguel Mejía cùng Đoàn đại biểu.

Nhắc lại kỷ niệm từng gặp gỡ tại Mexico vào tháng 10/2023, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh ấn tượng sâu sắc trước sự chân thành, cởi mở của ông Miguel Mejía.

Ông bày tỏ sự xúc động đặc biệt khi biết Tổng Bí thư MIU đã dành thời gian đến viếng mộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm hỏi phu nhân Ngô Thị Mận, minh chứng rõ nét cho tình cảm thủy chung, son sắt mà ông Miguel Mejía luôn dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học và đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica cùng đoàn công tác. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với cương vị phụ trách công tác Đảng trong khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Thái Học bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới để hai bên mở rộng hợp tác.

Vai trò trọng tâm của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ đến tầng lớp trí thức - phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tiến trình đó, sự đồng hành của những người bạn quốc tế thân thiết như Đảng MIU và Tổng Bí thư MIU Miguel Mejía là nguồn cổ vũ vô cùng quý báu.

Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ 12 của Tổng Bí thư MIU Miguel Mejía, ông Nguyễn Thái Học mong muốn thông qua vai trò cầu nối này, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối các tổ chức xã hội của Dominica với Việt Nam nhằm thắt chặt tình đoàn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ông Miguel Mejía khẳng định Đảng MIU luôn sẵn sàng làm cầu nối, tích cực hỗ trợ kết nối Việt Nam với các chính đảng, tổ chức quần chúng, nhân dân tại khu vực Trung Mỹ, Caribe và toàn bộ Mỹ Latinh; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Trong đó, trọng tâm là phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm của đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Cộng hòa Dominica; hỗ trợ tái lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Dominica - Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương hai nước.

Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejía khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước về chính trị, thương mại và văn hóa còn rất lớn; đồng thời nhấn mạnh ý chí chính trị vững chắc từ cả hai bên chính là nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu tốt đẹp này./.

Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Dominica Việt Nam-Dominica tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.