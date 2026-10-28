Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, AI

Chiều 28/10, tại thành phố Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị, Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Triệu Chí Cương trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, đồng thời đánh giá cao tiềm năng, định hướng và quyết tâm của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Quảng Tây khẳng định, Quảng Tây sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với Quảng Ninh nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế số, hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai các dự án về hạ tầng số, dữ liệu số và ứng dụng AI.

Lãnh đạo Cục Phát triển Dữ liệu lớn Quảng Tây bày tỏ mong muốn trong chuyến công tác, hai bên sẽ có các cuộc trao đổi chuyên sâu để xác định những nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội, định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố, đồng thời nhấn mạnh, Quảng Ninh luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh khẳng định, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy phát triển bền vững. Thành phố đã xây dựng chương trình hành động với các mục tiêu cao về tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, quy mô kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm chuyển đổi số toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh mong muốn Đoàn công tác sẽ trao đổi chuyên môn với các sở, ngành của Quảng Ninh để cụ thể hóa các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ, AI và kinh tế số mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất. Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với phía Quảng Tây để triển khai các nội dung hợp tác hướng tới hiệu quả thiết thực.

Ngay sau buổi tiếp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) và Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành hội đàm, trao đổi cụ thể về các lĩnh vực hợp tác.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạ tầng số, ứng dụng AI, thúc đẩy chuyển đổi số; thảo luận danh mục hợp tác tiềm năng; hỗ trợ phát triển trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Quảng Ninh./.

Quảng Tây thúc đẩy hợp tác AI thực chất với địa phương Việt Nam Cục Dữ liệu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết việc mở rộng hợp tác AI với Việt Nam được đặt trong khuôn khổ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.