Nhìn lại trang sử hào hùng của các chiến sỹ cách mạng Việt-Trung

Ngày 28/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng – Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về sự gắn bó, sát cánh chiến đấu của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam và Trung Quốc.

Trưng bày do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Vụ Lý luận chính trị, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tổ chức, hướng tới kỷ niệm 102 năm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu hoạt động cách mạng (11/11/1924-11/11/2026) và 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927-11/12/2026).

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa của việc giới thiệu những tư liệu lịch sử về các chiến sỹ cách mạng Việt Nam từng hoạt động tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Quảng Châu giữ vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại đây, năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh Niên, tổ chức huấn luyện và đào tạo cán bộ, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong những năm 1920, nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam đã đến Quảng Châu học tập, hoạt động cách mạng và xây dựng mối quan hệ gắn bó với những người cộng sản Trung Quốc. Ngày 11/12/1927, khi Khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, hàng chục chiến sỹ cách mạng Việt Nam, trong đó có Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đã sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Trung Quốc.

Trưng bày được chia thành ba phần: “Quảng Châu – Nơi ươm mầm cách mạng,” “Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” và “Viết tiếp bản hùng ca” - giới thiệu quá trình hình thành các tổ chức cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu, sự tham gia của các chiến sỹ Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa và những đóng góp của họ đối với cách mạng Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Một góc trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo ông Bùi Hoài Sơn, việc tổ chức trưng bày không chỉ góp phần làm sáng tỏ những dấu mốc lịch sử mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Ông cũng đề nghị hai bảo tàng tiếp tục phối hợp sưu tầm, xác minh, bổ sung tư liệu; đồng thời đẩy mạnh số hóa, phát triển các hình thức trưng bày trực tuyến và hoạt động giáo dục di sản dành cho thế hệ trẻ.

Thông qua cơ chế hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, trên cơ sở những lần hợp tác trưng bày trước đây, trưng bày lần này tập trung vào “các đồng chí cách mạng Việt Nam,” mở ra một mô hình mới về hợp tác nghiên cứu, diễn giải, trưng bày lịch sử cách mạng giữa hai nước, xây dựng một hình mẫu về học thuật và thực tiễn trong phối hợp tổ chức trưng bày xuyên quốc gia.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026–2027, đồng thời góp phần chuẩn bị kiến thức, bồi đắp tình cảm cho thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc.”

Trưng bày mở cửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, từ ngày 28/10/2026 đến 28/2/2027./.

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