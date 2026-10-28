Đời sống hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên lên sóng truyền hình trực tiếp

Sau mùa đầu tiên tại Côn Đảo, chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên “Vietnam Wild Live” trở lại với mùa 2 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Không chỉ đưa khán giả đến gần hơn với đời sống động vật hoang dã, chương trình còn mở ra trải nghiệm khám phá thiên nhiên theo thời gian thực, nơi mọi diễn biến đều có thể trở thành một khoảnh khắc bất ngờ.

Cát Tiên được lựa chọn nhờ hệ sinh thái phong phú, môi trường tự nhiên tương đối nguyên vẹn và sự đa dạng trong tập tính sinh hoạt của các loài. Từ Bàu Sấu, những khu rừng ngập nước đến Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, khán giả có cơ hội quan sát cá sấu, hươu, chim non, các loài linh trưởng cùng nhiều hoạt động tự nhiên khó bắt gặp trong đời sống thường ngày.

Điểm khác biệt của “Vietnam Wild Live” nằm ở tính trực tiếp. Nếu phim tài liệu được ghi hình, chọn lọc và biên tập kỹ lưỡng, chương trình truyền hình trực tiếp mang đến những diễn biến không thể đoán trước.

Vườn Quốc gia Cát Tiên nhìn từ trên cao. (Ảnh: VTV)

Theo Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng Đạo diễn chương trình, sự hấp dẫn đến từ việc tôn trọng những gì tự nhiên nhất. Êkip không thể sắp đặt hành vi của động vật mà phải kiên nhẫn quan sát, hòa nhập với nhịp sống của rừng và sẵn sàng ứng phó với những tình huống ngoài dự liệu.

Để hiện thực hóa điều đó, đội ngũ sản xuất đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn và Vườn Quốc gia Cát Tiên trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm ghi hình.

Hệ thống máy quay chuyên dụng, ống kính tele và thiết bị hỗ trợ quay chậm được huy động nhằm ghi lại những chuyển động ở khoảng cách xa, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường sống của động vật. Công tác truyền dẫn cũng được tính toán kỹ lưỡng trước những thách thức từ địa hình rừng rậm, độ ẩm cao và thời tiết thất thường.

Cận cảnh các loài sống hoang dã tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng)

Đáng chú ý, mùa 2 có thêm các phiên truyền hình trực tiếp vào buổi tối, mở ra góc nhìn khác về đời sống hoang dã. Khi màn đêm buông xuống, những âm thanh của rừng, bước chân của các loài thú hay ánh mắt phản quang của cá sấu tại Bàu Sấu có thể mang đến trải nghiệm hồi hộp, khác biệt so với khung cảnh thiên nhiên ban ngày.

Theo Nghệ sỹ Ưu tú, đạo diễn Vũ Hoài Nam, người chịu trách nhiệm sản xuất và đạo diễn chương trình, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật truyền dẫn mà còn ở tính bất định của tự nhiên. Động vật có thể không xuất hiện đúng thời điểm, buộc êkíp phải linh hoạt trong cách dẫn dắt và tổ chức nội dung.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 từ ngày 2 đến 6/11. Các phiên phát sóng diễn ra từ 15h đến 17h trong các ngày 2–5/11 và từ 17h đến 19h ngày 6/11./.

Vườn Quốc gia Cát Tiên được Mạng lưới Du lịch Sinh thái Châu Á vinh danh 4 giải thưởng châu Á danh giá dành cho Vườn Quốc gia Cát Tiên ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế - minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn bảo tồn thiên nhiên.